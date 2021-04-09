Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı

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Özellikle ülkemizde birçok orijinal içeriğe imza atan Netflix'in yeni yerli filmi Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?, Netflix üzerinden yayınlandı.

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Yılmaz Erdoğan'ın 1998 yılında başladığı, kendisinin yazıp yönettiği tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?'den uyarlanan aynı isimli film şu anda Netflix'te yayında. Ayrıca yayınlandığının duyurusunu yapmak için de filmden kısa bir video paylaşıldı. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Filmde daha önce Demet Akbağ'ın oynadığı Gülseren rolünde Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın rolünde de Atakan Çelik bulunuyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı filmin geriye kalan oyuncuları ise şöyle: Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Yılmaz Erdoğan. Filmin süresi ise 1 saat 54 dakika.

Filmin konusu ise şöyle: Film 1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye'nin bir dönemine ayna tutuyor.

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