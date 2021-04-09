Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı

    Netflix'in yeni yerli yapımı olan, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?'den uyarlanan aynı isimli film yayınlandı.
    09 Nisan 2021, 13:30 (Güncellendi, 5 gün)
    6,8b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Netflix'in yerli filmi
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle ülkemizde birçok orijinal içeriğe imza atan Netflix'in yeni yerli filmi Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?, Netflix üzerinden yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı

    Yılmaz Erdoğan'ın 1998 yılında başladığı, kendisinin yazıp yönettiği tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?'den uyarlanan aynı isimli film şu anda Netflix'te yayında. Ayrıca yayınlandığının duyurusunu yapmak için de filmden kısa bir video paylaşıldı. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Filmde daha önce Demet Akbağ'ın oynadığı Gülseren rolünde Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın rolünde de Atakan Çelik bulunuyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı filmin geriye kalan oyuncuları ise şöyle: Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Yılmaz Erdoğan. Filmin süresi ise 1 saat 54 dakika.

    Filmin konusu ise şöyle: Film 1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye'nin bir dönemine ayna tutuyor. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C cand. 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yok görmedim
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MR.BERK (BERK ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dejuf
    Bende 4 oyunluk orjinal dvd seti var, dijitale aktarıp yandex üzerinden paylaşıma açmaya çalışırım, arada yoklayın beni :)
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MR.BERK (BERK ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dejuf
    Görüntüyü en fazla bu kadar iyileştirebildim:

    https://wetransfer.com/downloads/83c6724c9cc111ce4798d7b5449a127a20210409164531/900c74
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    K khanrqu (Tuğçe Bktar) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    En son Kağıttan hayatları izlemiştim.

    https://anlatamazsin.blogspot.com/2021/03/kagttan-hayatlar.html
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunculuklar ve film akışı baya kötüydü.sıkıcı boşverin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sanapazar10 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yılmaz Erdoğana yakışır bir film olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kadir623 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel film ben izledim tavsiye ederim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mavitonunda 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İzledim aham şaham çok iyi bir film değil ama güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kordexa 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    netflix hangi akla hizmet bunları platformuna katıyor anlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BlackLead 1 gün ( Mesaj Silindi ) kordexa
    Normalde sinemada yayınlanacaktı bu filmler ama corona yüzünden netflix hepsini ucuza ucuza topladı işte. Her türlü win-win durumu netflix için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WINTER IS COMING (Engin E.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    özgür iradesiyle bu filmi bitirenlere netflix 3 aylık abonelik hediye edecekmiş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    demet Akbağ olan tiyatrosu daha komik. filim daha dramatik. ecem erkekli harika drama çıkarmış. 70 ler 80 ler dönemini ucundan yakalamış biri olarak gayet iyi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YOURMOVE 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana hitap etmeyen bir film.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç beğenmedim ama Netflixte umarim daha cok turk filmi gorme dilegiyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6817 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, netfl ve
    8 etiket daha xyerli film film konusu oyuncular ne zaman fragman yayınlandı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi 4 gün 2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı 4 gün Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak 4 gün Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı 4 gün Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı 4 gün iMessage neden Android’e gelmedi? 4 gün Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı 4 gün Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı 4 gün Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası 4 gün Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10 4 gün Nokia Lite Earbuds tanıtıldı 4 gün Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor 5 gün Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar 5 gün Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi 5 gün Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları 5 gün Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi 5 gün Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı Sonraki Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı 5 gün iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak 5 gün Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız