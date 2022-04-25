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    Netflix'in Engin Akyürek başrollü yerli filmi Yolun Açık Olsun'dan fragman geldi

    Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın bulunduğu Netflix'in yeni yerli filmi Yolun Açık Olsun'dan ilk fragman geldi. Film 23 Mayıs'ta Netflix yayında.   
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    Netflix'in yerli filmi Yolun Açık Olsun'dan fragman geldi
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    Netflix her ay olduğu gibi önümüzdeki ay da yerli içeriklere devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Yolun Açık Olsun isimli yerli filmden ilk fragman geldi ve yayın tarihi açıklandı.

    Başrollerini Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın üstlendiği Yolun Açık Olsun, 23 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, senaristliğini ise Hakan Evrensel üstleniyor. Oyuncu kadrosunda geriye kalan isimlere baktığımızdaysa Belfu Benian, İlker Kızmaz, Alpay K. Atalan ve Özlem Çakar Yalçinkaya gibi isimleri görüyoruz.

    Dizinin konusu ise şöyle: Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Tek dileği, Kerim'i büyük aşkı Elif'e kavuşturmaktır. Ancak bu yolculuk geçmişle hesaplaşmasına yol açar.

    Yolun Açık Olsun Fragman

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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