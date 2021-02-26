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    Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi

    Netflix'in fantezi türündeki yeni yüksek bütçeli yapımı Shadow and Bone'dan ilk fragman yayınlandı. Shadow and Bone aynı adlı kitap serisini ekranlara uyarlıyor olacak.
    26 Şubat 2021, 22:20 (7 sa.)
    1,4b
    3
    3
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi
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    Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni yüksek bütçeli fantastik dizisi Shadow and Bone'un ilk fragmanı yayınlandı. Leigh Bardugo'nun popüler roman serisini ekranlara uyarlayan dizi ilk fragmanıyla oldukça ilgi çekici görünüyor.

     

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    Shadow of Bone, 'Karanlıklar Diyarı' isimli bir bölgenin insanlığı tehdit ettiği fantastik bir evrende geçiyor. Henüz yeni keşfettiği güçleriyle bu karanlığı durdurabileceğini fark eden Alina isimli bir haritacının, bir gemi üzerinde Karanlıklar Diyarı'na giriş yapmasıyla hikaye başlıyor. Burada General Kirigan'ın dikkatini çeken Alina, özel askerlerle birlikte eğitimine başlayacak ve Shadow of Bone evreninin 'küçük bilimler' isimli büyülerinde ustalaşmaya çalışacak. 

    Shadow of Bone, Leigh Bardugo'nun Grisha üçlemesinin ilk kitabı olarak dikkat çekiyor. Shadow of Bone'un ardından Siege and Storm ve Ruin and Rising kitapları da çıkmıştı. Bu üç kitap orijinal üçlemeyi oluşturuyor ancak yazar Bardugo sonrasında Crooked Kingdom serisiyle Grisha evrenini genişletmeye devam etmişti.

    Netflix orijinal içerik kütüphanesine sürekli yeni The Witcher'lar ve Stranger Things'ler eklemeye çalışıyor. Fantezi türü özellikle son dönemlerin en ilgi çeken içeriği olduğu için Shadow of Bone serisi bu anlamda Netflix için büyük bir fırsat olacak. Dizinin ilk sezonu başarıya ulaşırsa Grisha evrenin muhtemeleni daha uzun yıllar ekranlarda göreceğiz. 

    Arrival ve Bird Box gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız senarist Eric Heisserer tarafından uyarlanan Shadow of Bone, 23 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Begendim ama 2 ay varmis cikmasina. Beklicez artik yapcak bisi yok
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    ankaland (mehmet yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    romeo and juliet dizisi geliyor..
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    Tieion Amastris 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir süredir bu kadar etkileyici bir fragman izlememiştim. Beklediğimden daha iyi duruyor. Merakla bekliyorum.



    Dizi konusu

    https://mini.donanimhaber.com/shadow-and-bone-netflix-23-nisan-2021--147167418
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