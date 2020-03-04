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    Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı

    Yönetmen Matt Reeves, yeni Batmobil'den ilk resmi görselleri paylaştı. Batmobil'in hemen yanında ayrıca yeni Batman kıyafeti de görülüyor.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı

    Robert Pattinson'lu yeni Batman filminden yeni görseller gelmeye devam ediyor. Yönetmen Matt Reeves, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, filmde göreceğimiz Batmobil aracını ilk kez ortaya çıkardı. Yeni Batmobil ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Christopher Nolan ve Zach Synder'ın filmlerinde gördüğümüz Batmobil'lerden çok daha farklı bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyadaki yorumlara baktığımızda hayranlardan biraz karışık tepkiler geldiğini görüyoruz. Bazıları tasarımı çok beğenirken diğer bir kısım ise fazlasıyla basit ve sıradan bulmuş.

    Yönetmen Matt Reeves, yeni Batman filmi için geçtiğimiz aylarda ilginç bir açıklama yapmıştı. Reeves'in ifadelerine göre yeni filmde, Batman olarak ikinci senesini geçiren bir Bruce Wayne izleyeceğiz. Yani biraz tecrübesiz bir Batman olacak. Paylaşılan fotoğraflardaki fazla görkemli olmayan Batmobil tasarımı da Wayne'in bu acemiliğine bağlanabilir.

    Yeni Batman filminin konusuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Genç bir Bruce Wayne izleyeceğimizi ve Batman'in detektiflik yeteneklerine ağırlık verileceğini biliyoruz. Ayrıca filmde Catwoman (Zoe Kravis), Penguin (Colin Farrell) ve Riddler (Paul Dano) gibi karakterler yer alacak. Riddler'ın filmin asıl kötü adamı olması bekleniyor.

    The Batman, 25 Haziran 2021'de gösterime girecek.



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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 2 hf. en beğenilen
    Kötü durmuyor ama böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Modifiye edilmiş 60'lı yıllardaki Amerikan araçlarına benziyor. Yolda görsem içinden Batman değilde Dominic Toretto çıkmasını beklerdim.



    Batman'ın aracı daha çok arabadan ziyade tank gibi bir şey olur diye düşünüyordum. Direk arabadan yapmış gibi duruyor. Neyse bakalım nasıl numaraları var. Umarım pattinson'ı röportajlarda ben affleck gibi üzüntülü görmeyiz.
    Kötü durmuyor ama böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Modifiye edilmiş 60'lı yıllardaki Amerikan araçlarına benziyor. Yolda görsem içinden Batman değilde ...
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    Yanıtla +17
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    ahmetdu (Ahmet ) 2 hf.
    Çocukluğumdan beri Batman manyağıyım. Her filmi vizyona ilk girdiğinde sabah ilk matine de izledim. Bu filmi zerre kadar merak etmiyorum. Sinemaya bile gitmeme oranım yüksek. Spiderman gibi cılkını çıkardılar. Her film başka bir yüz. Başka araç başka kostüm. Yine Burton ve Nolan'ın elini ayağını öpeyim.
    Çocukluğumdan beri Batman manyağıyım. Her filmi vizyona ilk girdiğinde sabah ilk matine de izledim. Bu filmi zerre kadar merak etmiyorum. Sinemaya bile gitmeme ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    agent1453 1 hf. ahmetdu
    Cehennemde don batman lafını hiç unutmam.
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    Aegean-Man (Egemen BOYACI) 2 hf.
    Ne yaparlarsa yapsınlar, kimi getirirlerse getirsinler hiç biri "The Dark Knight" serisi kadar kaliteli olamayacak.Tabi Batman' i arşa çıkaran bu adamlar (Christopher Nolan, Christian Bale, Hans Zimmer) filmi tekrar yada yeni seri olarak çekerse o zaman ayrı. The Dark Knight dan sonra Ben Affleck fazla yapay kaldı. Umarım Robert Pattinson da da aynı şey olmaz yoksa insanları Batman dan fazlasıyla soğutacaklar.
    Ne yaparlarsa yapsınlar, kimi getirirlerse getirsinler hiç biri "The Dark Knight" serisi kadar kaliteli olamayacak.Tabi Batman' i arşa çıkaran bu adamlar (Chris...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 hf. Aegean-Man
    Nereden biliyorsun hiç bir zaman yapamayacaklarını? Kahin misin sen nesin?
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Bu film bence tutmaz gibime geliyor
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Batman filmlerini seviyorum.
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    -The Avengers- 2 hf.
    Bu ne lan mustang'i modifiye edip batmobil diye kakalamaya çalışmışlar
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    DARTH_BLACK 2 hf.
    adalet şafağından bir gömlek üstünde ama nolan serisininde 5 gömlek altında bir yapım olacak..
    oyuncu seçimi ve konsepti bakımından her ne kadar nolanın batman serisi farklı bir konu ihtiva etsede yeni batman filmi çıtayı yükseltemeyecek.

    henry cavill'li superman filmi neyse bu batman filmide öyle olacak ortalama.
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    Thrashbringer 2 hf.
    Lighthouse'u izlememiş olsaydım Robert Pattinson'ı görünce söverdim ama artık bu adamdan ilerde iyi işler bekliyorum.
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    Aegean-Man (Egemen BOYACI) 2 hf.
    Ne yaparlarsa yapsınlar, kimi getirirlerse getirsinler hiç biri "The Dark Knight" serisi kadar kaliteli olamayacak.Tabi Batman' i arşa çıkaran bu adamlar (Christopher Nolan, Christian Bale, Hans Zimmer) filmi tekrar yada yeni seri olarak çekerse o zaman ayrı. The Dark Knight dan sonra Ben Affleck fazla yapay kaldı. Umarım Robert Pattinson da da aynı şey olmaz yoksa insanları Batman dan fazlasıyla soğutacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Musty3535123 2 hf.
    mustang in sahibi wayne endüstri imişte batman in tarifine göre mustang i modifiye edivermişler gibi.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 hf.
    Bu büyük Batman’in emekleme döneminde kullandığı olabilir mi? Öyle olduğunu düşünüyorum yoksa beklentiyi bayağı bir düşürdü şimdi bu.
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    4927 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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