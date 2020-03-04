Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı

Robert Pattinson'lu yeni Batman filminden yeni görseller gelmeye devam ediyor. Yönetmen Matt Reeves, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, filmde göreceğimiz Batmobil aracını ilk kez ortaya çıkardı. Yeni Batmobil ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.

Christopher Nolan ve Zach Synder'ın filmlerinde gördüğümüz Batmobil'lerden çok daha farklı bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyadaki yorumlara baktığımızda hayranlardan biraz karışık tepkiler geldiğini görüyoruz. Bazıları tasarımı çok beğenirken diğer bir kısım ise fazlasıyla basit ve sıradan bulmuş.

Yönetmen Matt Reeves, yeni Batman filmi için geçtiğimiz aylarda ilginç bir açıklama yapmıştı. Reeves'in ifadelerine göre yeni filmde, Batman olarak ikinci senesini geçiren bir Bruce Wayne izleyeceğiz. Yani biraz tecrübesiz bir Batman olacak. Paylaşılan fotoğraflardaki fazla görkemli olmayan Batmobil tasarımı da Wayne'in bu acemiliğine bağlanabilir.

Yeni Batman filminin konusuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Genç bir Bruce Wayne izleyeceğimizi ve Batman'in detektiflik yeteneklerine ağırlık verileceğini biliyoruz. Ayrıca filmde Catwoman (Zoe Kravis), Penguin (Colin Farrell) ve Riddler (Paul Dano) gibi karakterler yer alacak. Riddler'ın filmin asıl kötü adamı olması bekleniyor.



The Batman, 25 Haziran 2021'de gösterime girecek.

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