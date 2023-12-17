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    2024 yılının merakla beklenen filmleri

    Gelecek yıl seyircinin karşısına birçok film çıkacak. Bu filmlerden bazıları popüler filmlerin devamı iken bazıları da yıllar sonraki devam filmleri. İşte 2024 yılında seyirciyle buluşacak filmler.
    2024’te vizyona girecek filmler Tam Boyutta Gör
    Gelecek yıl seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan birçok film bulunuyor. Bu filmlerden bazıları popüler filmlerin devamı iken bazıları da yıllar sonra çekilecek devam filmlerinden oluşuyor. İşte 2024 yılında seyirciyle buluşacak filmler:
    • Deadpool 3: Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor. Filmin 24 Temmuz'da gösterime firmesi bekleniyor.
    • Beterböcek 2 (Beetlejuice 2): Tim Burton'ın 1988 yapımı filmi Beterböcek (Beetlejuice) yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise 'Wednesday' dizisiyle gündeme gelen Jenna Ortega yer alıyor. Film, 6 Eylül'de gösterime girecek.
    • Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire): Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi Ghostbusters: Afterlife filminin devamı niteliğinde. Filmin 29 Mart'da gösterime girmesi bekleniyor.
    • Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part Two: Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmin başrolünde  Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Ethan Hunt'ın maceralarını konu alan serinin son filmi 28 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.
    • Bad Boys: 1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.
    • Joker: Folie à Deux: Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim'de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga.
    • Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2: Frank Herbert’ün bilim kurgu romanından uyarlanan Dune 2'nin devam filmi 15 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya paylaşıyor. 
    • Venom 3: İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu film, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak.

    2024’te vizyona girecek filmler Tam Boyutta Gör

    • Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4): Animasyon film, 5 Temmuz 2024'te izleyicilerle buluşacak. 
    • Ters Yüz 2 (Inside Out 2): 2015 yapımı Oscar ödüllü Inside Out filminin devamı Inside Out 2'nin fragmanı 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı. Film'in 14 Haziran gösterime girmesi bekleniyor.
    • Lord of the Rings: The War of Rohirrim: Animasyon film, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinden önceki olayları anlatacak. 13 Aralık vizyon tarihi olarak belirlendi.
    • Furiosa: Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Mad Max'in devam filminde genç Furiosa'yı canlandıracak. Fİlm 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.
    • Gladyatör 2: Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı film, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmin başrolünde Paul Mescal yer alıyor. 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.
    • Joker: Folie à Deux: Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim'de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga.
    • Captain America: Brave New World: Marvel Sinematik Evreni'nin yeni Kaptan Amerika'sı Anthony Mackie ile Harrison Ford merakla beklenen filmin başrollerinde. Filmin vizyon tarihi 26 Ağustos
    • A Quiet Place: Day One: Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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