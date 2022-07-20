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    Netflix, reklamlı paketi tercih eden abonelere tüm içerikleri sunmayabilir

    Netflix, aboneleri yeniden kazanmak için reklam destekli daha ucuz bir plan çıkaracak. Ancak dijital servis, reklamlı üyeliği tercih eden kullanıcılara tüm kataloğu sunmayacak gibi görünüyor.
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    netflix reklamlı paket

    Deadline tarafından bildirildiği üzere, Netflix’in Eş CEO’su Ted Sarandos, yeni, daha uygun fiyatlı reklamlı pakette platformun tüm lisanslı içeriğinin olmayacağını doğruladı. Çünkü ona göre bu, stüdyolarla yeni anlaşmalar gerektiriyor; zaman alabilecek veya asla olmayacak bir şey.

    Reklamlı pakette bazı içerikler olmayacak

    Elbette tüm Netflix orijinal film ve dizileri reklamlı planda yer alacak. Ancak reklam destekli plana abone olanlar, şu anda Netflix’te bulunan her şeyi izleyemeyecek. Sarandos, içeriklerin büyük çoğunluğunun başlangıçta reklam destekli planda mevcut olacağını söylüyor.

    Sarandos, “Bugün insanların Netflix’te izlediklerinin büyük çoğunluğunu reklamlı plana dahil edebiliyoruz. Olmayan bazı şeyler var ve stüdyolarla görüşme halindeyiz ancak ürünü bugün piyasaya sürsek, reklamlı paketteki üyeler harika bir deneyim yaşar. Bazı ek içerikleri temizleyeceğiz ancak kesinlikle hepsini değil, bunun işletme için önemli bir sınırlama olduğunu düşünmüyoruz.” diyor.

    Microsoft ile ortaklık

    Netflix, reklamlarla desteklenen daha ucuz abonelik planı için Microsoft ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkla ilgili ayrıntılar şu anda belirsiz ancak Microsoft, Netflix’e teknoloji ve satış konusunda yardımcı olacağını söylüyor. Kullanıcılara gönderilen tüm reklamlarda Microsoft’un platformunu temel alacak ve şirket abonelerin bilgilerini koruyacağını iddia ediyor.

    Reklamlı paket, Netflix’in dünya çapında kullanıcılarını kaybettiği bir zamanda geliyor. Platform, Türkiye’de Nisan ayında abonelik fiyatlarını artırmış; en üst paket olan özel plan aylık 77,99 TL’ye çıkmıştı. Netflix’in tek bir cihaz için 480p kalitede içerik sunan temel planı için bile aylık 37,99 TL ödemek gerekiyor. Karşılaştırma açısından, Disney+ varsayılan olarak 4K içeriği aylık 34,99 TL’ye sunuyor.

    Netflix, abone sayısındaki düşüşten hesap şifrelerini paylaşan kullanıcıları sorumlu tutuyor. Şirkete göre 100 milyondan fazla kişi Netflix’i ücret ödemeden kullanıyor.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    billy brown 23 dakika önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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