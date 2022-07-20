Netflix, reklamlı paketi tercih eden abonelere tüm içerikleri sunmayabilir

Deadline tarafından bildirildiği üzere, Netflix’in Eş CEO’su Ted Sarandos, yeni, daha uygun fiyatlı reklamlı pakette platformun tüm lisanslı içeriğinin olmayacağını doğruladı. Çünkü ona göre bu, stüdyolarla yeni anlaşmalar gerektiriyor; zaman alabilecek veya asla olmayacak bir şey.

Netflix, şifresini paylaşanlar için yeni bir özelliği test ediyor 1 gün önce eklendi

Reklamlı pakette bazı içerikler olmayacak

Elbette tüm Netflix orijinal film ve dizileri reklamlı planda yer alacak. Ancak reklam destekli plana abone olanlar, şu anda Netflix’te bulunan her şeyi izleyemeyecek. Sarandos, içeriklerin büyük çoğunluğunun başlangıçta reklam destekli planda mevcut olacağını söylüyor.

Sarandos, “Bugün insanların Netflix’te izlediklerinin büyük çoğunluğunu reklamlı plana dahil edebiliyoruz. Olmayan bazı şeyler var ve stüdyolarla görüşme halindeyiz ancak ürünü bugün piyasaya sürsek, reklamlı paketteki üyeler harika bir deneyim yaşar. Bazı ek içerikleri temizleyeceğiz ancak kesinlikle hepsini değil, bunun işletme için önemli bir sınırlama olduğunu düşünmüyoruz.” diyor.

Microsoft ile ortaklık

Netflix, reklamlarla desteklenen daha ucuz abonelik planı için Microsoft ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkla ilgili ayrıntılar şu anda belirsiz ancak Microsoft, Netflix’e teknoloji ve satış konusunda yardımcı olacağını söylüyor. Kullanıcılara gönderilen tüm reklamlarda Microsoft’un platformunu temel alacak ve şirket abonelerin bilgilerini koruyacağını iddia ediyor.

Netflix’den Microsoft açıklaması 6 gün önce eklendi

Reklamlı paket, Netflix’in dünya çapında kullanıcılarını kaybettiği bir zamanda geliyor. Platform, Türkiye’de Nisan ayında abonelik fiyatlarını artırmış; en üst paket olan özel plan aylık 77,99 TL’ye çıkmıştı. Netflix’in tek bir cihaz için 480p kalitede içerik sunan temel planı için bile aylık 37,99 TL ödemek gerekiyor. Karşılaştırma açısından, Disney+ varsayılan olarak 4K içeriği aylık 34,99 TL’ye sunuyor.

Netflix, abone sayısındaki düşüşten hesap şifrelerini paylaşan kullanıcıları sorumlu tutuyor. Şirkete göre 100 milyondan fazla kişi Netflix’i ücret ödemeden kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix, reklamlı pakette üyelere tüm içerikleri sunmayabilir