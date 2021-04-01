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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı

    Netflix'in popüler dizisi The Witcher'dan sonunda güzel bir haber paylaşıldı. Birkaç kez çekimlerine ara verilen dizinin çekimleri sonunda tamamlandı.
    01 Nisan 2021, 00:15 (1 hf.)
    8,7b
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    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı
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    Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonu için bir güncelleme yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "The Witcher'ın 2. sezonundan görseller paylaşıldı: 2. sezonda Wild Hunt var"

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuru ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Şimdi yalnızca çekim sonrası yapılan işlemler kaldı. Ancak efektlerin yoğun olduğu bu tarz bir dizi için bu aşamanın da uzun süreceğini söylemek gerek. 

    Henüz ne yazık ki bir yayın tarihi bulunmuyor ancak büyük bir ihtimalle yine ilk sezon gibi yılın sonlarında yayınlanacaktır. Yakın zamanda en azından teaser veya yayın tarihi gibi bir detay görebiliriz. Dizinin ikinci sezonu yine Netflix'te yayınlanacak.

    İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında. 



    https://twitter.com/getFANDOM/status/1377316430488641536
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    WINTER IS COMING (Engin E.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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    35bucuk (Özgür Karen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Triss ve Yennefer için o oyuncuları seçersiniz ya, cosplay kızları bile daha başarılı olurdu...
    1 Yanıt Yanıtla
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    S salphingo (Emrah Polat) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 35bucuk
    Kadınlar rollerini çok iyi yapmışlar. The witcher oyununu oynayarak yargılamamalısın çünkü hem dizi hem de oyun aynı kitap üzerinden kurgulanmış.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kitapları okumanızı öneririm. Dizi biraz hızlı gelmiş olabilir ama kitaplar detaylı bir şekilde veriyor olay örgüsünü
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    T Tieion Amastris 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İkinci izleyişimde daha çok beğenmiştim. Yeni sezon bu sonbaharda gelir belki, diziyi unutmadım ama yeni sezona yakın 3. defa izleyip öyle devam ederim yine de.



    Netflix tarafından açılan şöyle bir resmi site var, Witcher dünyasına yabancı olanlar için faydalı olabilir.



    https://www.witchernetflix.com/tr-tr



    Özellikle oyununu sevenler oyuncu seçimlerini falan beğenmemiş olabilir ama ben dizinin devam etmesini istiyorum. Umarım planladıkları gibi 7 sezon boyunca üstüne koyarak devam ederler.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezonu seyrettim ama unuttum

    Bu kadar aramı olur

    Taboo 2. Sezonu bekliyorum oda unutuldu gitti
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diziye ısınma süresi çok uzundu zira çok karışık bir dünya ve biz üç karakterin gözünden görüyoruz.



    Ancak son iki bölüm sanırım efsane idi.
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1 sezondan fazla keyif almadım o yüzden 2. sezonu izleme planım yok
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    T tongucci (Tonguç Bodur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine her bölümünde biri kusacak mı acaba...
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