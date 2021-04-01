Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı

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Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonu için bir güncelleme yapıldı.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuru ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Şimdi yalnızca çekim sonrası yapılan işlemler kaldı. Ancak efektlerin yoğun olduğu bu tarz bir dizi için bu aşamanın da uzun süreceğini söylemek gerek.

Henüz ne yazık ki bir yayın tarihi bulunmuyor ancak büyük bir ihtimalle yine ilk sezon gibi yılın sonlarında yayınlanacaktır. Yakın zamanda en azından teaser veya yayın tarihi gibi bir detay görebiliriz. Dizinin ikinci sezonu yine Netflix'te yayınlanacak.

İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1377316430488641536

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