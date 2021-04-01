Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı

Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonu için bir güncelleme yapıldı.İlginizi Çekebilir The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı
Ayrıca Bkz. "The Witcher'ın 2. sezonundan görseller paylaşıldı: 2. sezonda Wild Hunt var"
Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuru ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Şimdi yalnızca çekim sonrası yapılan işlemler kaldı. Ancak efektlerin yoğun olduğu bu tarz bir dizi için bu aşamanın da uzun süreceğini söylemek gerek.
Henüz ne yazık ki bir yayın tarihi bulunmuyor ancak büyük bir ihtimalle yine ilk sezon gibi yılın sonlarında yayınlanacaktır. Yakın zamanda en azından teaser veya yayın tarihi gibi bir detay görebiliriz. Dizinin ikinci sezonu yine Netflix'te yayınlanacak.
İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında.
https://twitter.com/getFANDOM/status/1377316430488641536 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Netflix tarafından açılan şöyle bir resmi site var, Witcher dünyasına yabancı olanlar için faydalı olabilir.
https://www.witchernetflix.com/tr-tr
Özellikle oyununu sevenler oyuncu seçimlerini falan beğenmemiş olabilir ama ben dizinin devam etmesini istiyorum. Umarım planladıkları gibi 7 sezon boyunca üstüne koyarak devam ederler.
Bu kadar aramı olur
Taboo 2. Sezonu bekliyorum oda unutuldu gitti
Ancak son iki bölüm sanırım efsane idi.