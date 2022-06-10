Söylenti: Netflix Roku’yu satın almayı düşünüyor

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ABD’de özellikle Amazon fire TV’ye karşı başarılı bir alternatif sunan Roku, yakında satılabilir. Business Insider, Netflix’in Roku ile konuşmalara başladığını belirtti.

Netflix Roku’yu satın alabilir

Roku, uzun yıllardır sektörde başarılı bir tablo çizse de Temmuz 2021’den beri donanım satışlarında düşüş yaşıyor. Bu düşüşlerin ardından stokların satışı durduran Roku, geçtiğimiz yıl Comcast ile görüşmeler yapıyordu. Görünüşe göre Comcast tarafından satın alınmayan firma, Netflix tarafından satın alınabilir.

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Netflix, son aylarda HBO Max ve Disney+ gibi platformların güçlenmesi ile ciddi kayıplar gösterdi. Dizi ve film servisinde kayıplar veren Netflix, oyun dünyasının ardından donanım dünyasına da geçiş yapabilir. Business Insider, Roku ve Netflix’in görüşmelere başladığını belirtti. Roku için tahmin edilen satış fiyatı 13 milyar dolar olarak belirtilmiş durumda. Bakalım Netflix, son zamanlarda yaşadığı kayıplar nedeni ile yeni pazarlara geçiş yapacak mı.

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