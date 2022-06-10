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    Söylenti: Netflix Roku’yu satın almayı düşünüyor

    Özelliklle ABD’de Apple TV, Amazon fire TV ve Chromecast’e karşı başarılı bir alternatif olan Roku, yakında satılabilir. Netflix Roku’yu satın almak için görüşmelere başlamış olabilir.
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    Netflix, Roku'yu satın alabilir
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    ABD’de özellikle Amazon fire TV’ye karşı başarılı bir alternatif sunan Roku, yakında satılabilir. Business Insider, Netflix’in Roku ile konuşmalara başladığını belirtti.

    Netflix Roku’yu satın alabilir

    Roku, uzun yıllardır sektörde başarılı bir tablo çizse de Temmuz 2021’den beri donanım satışlarında düşüş yaşıyor. Bu düşüşlerin ardından stokların satışı durduran Roku, geçtiğimiz yıl Comcast ile görüşmeler yapıyordu. Görünüşe göre Comcast tarafından satın alınmayan firma, Netflix tarafından satın alınabilir.

    Netflix, son aylarda HBO Max ve Disney+ gibi platformların güçlenmesi ile ciddi kayıplar gösterdi. Dizi ve film servisinde kayıplar veren Netflix, oyun dünyasının ardından donanım dünyasına da geçiş yapabilir. Business Insider, Roku ve Netflix’in görüşmelere başladığını belirtti. Roku için tahmin edilen satış fiyatı 13 milyar dolar olarak belirtilmiş durumda. Bakalım Netflix, son zamanlarda yaşadığı kayıplar nedeni ile yeni pazarlara geçiş yapacak mı.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/06/08/roku-netflix-rumor/ https://www.pocket-lint.com/it-it/tv/notizie/netflix/161437-netflix-sta-per-acquistare-roku-si-parla-di-un-accordo
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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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