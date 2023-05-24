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    Anlık Bildirim

    Netflix, şifre paylaşım yasağını ABD’ye getirdi: Sırada Türkiye mi var?

    Netflix, bir süredir şifre paylaşımını engellemeye çalışıyor. Pilot bölgelerde test edilen bu yasak şimdi ABD’ye geldi ve yakında daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.

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    Netflix, şifre paylaşım yasağını ABD’ye getirdi: Sıra Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Netflix'in şifre paylaşımına getirdiği kısıtlama, gecikmeli de olsa şimdi ABD abonelerine ve diğer pazarlara yayılmaya başlıyor. Netflix’in yeni kurallarına göre ABD'li aboneler, evleri dışındaki kullanıcıları Netflix hesaplarından atmak ya da ek bir üyelik için aylık belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

    Netflix, şifre paylaşımını ABD’de yasakladı

    Netflix, şifre paylaşım yasağını ABD’ye getirdi: Sıra Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Şirket, bu geçişi kolaylaştırmak için mevcut abonelerin hesaplarında hangi cihazların oturum açtığını görmeleri ve erişimi olmaması gerekenleri kaldırmalarının yanı sıra şifrelerini sıfırlama araçları da dahil olmak üzere araçlar sunuyor. Başka birinin Netflix hesabını kullananlar ise, izleme geçmişleri ve izleme listeleri de dahil olmak üzere mevcut hesap bilgilerini taşımalarına yardımcı olacak bir "Profili Aktar" seçeneği aracılığıyla kendi hesaplarına geçiş yapabilecekler.

    Eğer Netflix hesabı ortak olarak kullanılmaya devam edilecekse kişi başı aylık ekstra 7,99 dolar ödemek gerekecek. Ekstra üye hesaplarının da kendi kısıtlamaları var. Aynı ülkede aktif olmaları gerekiyor, aynı anda yalnızca bir cihazda içerik görüntüleyebiliyor ya da indirebiliyorlar ve ekstra profil oluşturamıyor ya da Çocuk profili olarak giriş yapamıyorlar.

    Netflix, şifre paylaşım yasağını ABD’ye getirdi: Sıra Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Netflix bu özelliği ilk olarak Latin Amerika pazarlarında test etmeye başlamış, daha sonra bu yılın başlarında Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya'ya genişletmişti. Netflix eş CEO'su Greg Peters’a göre yapılan testlerde ilk başlarda bir iptal tepkisi gördüklerini ancak sonrasında kullanıcıların geri döndüğünü belirtiyor. Şirket birinci çeyrekte Wall Street'in 3 milyonluk tahminlerinin altında kalan 1,75 milyonluk net küresel abone artışı bildirmiş ve küresel olarak toplam 232,5 milyon aboneye ulaşmıştı.

    Netflix, şifre paylaşımıyla ilgili yeni güncellemeyi bir e-posta ile abonelerine bildirmeye başladı. Firma, bu bildiride "Bir Netflix hesabı tek bir hane tarafından kullanılmak içindir" diye uyarıyor. Gönderide, "O evde yaşayan herkes Netflix'i nerede olursa olsun - evde, hareket halindeyken, tatilde - kullanabilir ve Profil Aktarma ve Erişim ve Cihazları Yönetme gibi yeni özelliklerden yararlanabilir" deniyor.

    Şifre paylaşım yasağı diğer ülkelere de gelecek

    Netflix, e-postanın "ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere paylaşım güncellemelerini sunmaya başladığı" için gönderildiğini açıklıyor. Bununla birlikte en fazla abonenin ABD’de olduğu düşünüldüğünde Türkiye gibi diğer pazarlara da şifre paylaşım kısıtlamalarının yakında getirileceğini söyleyebiliriz.

    Öte yandan Netflix eskiden parola paylaşımına çok önem verirdi. Hatta 2017 atılan ünlü bir tweet’te Netflix, "Aşk parola paylaşmaktır" demişti.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2023/05/23/netflix-begins-its-password-sharing-crackdown-in-the-u-s/ https://about.netflix.com/en/news/update-on-sharing-may-us
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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