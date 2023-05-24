Netflix, şifre paylaşım yasağını ABD’ye getirdi: Sırada Türkiye mi var?

- Netflix, şifre paylaşımını ABD’de yasakladı
- Şifre paylaşım yasağı diğer ülkelere de gelecek
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Netflix, şifre paylaşımını ABD’de yasakladı
Eğer Netflix hesabı ortak olarak kullanılmaya devam edilecekse kişi başı aylık ekstra 7,99 dolar ödemek gerekecek. Ekstra üye hesaplarının da kendi kısıtlamaları var. Aynı ülkede aktif olmaları gerekiyor, aynı anda yalnızca bir cihazda içerik görüntüleyebiliyor ya da indirebiliyorlar ve ekstra profil oluşturamıyor ya da Çocuk profili olarak giriş yapamıyorlar.
Netflix, şifre paylaşımıyla ilgili yeni güncellemeyi bir e-posta ile abonelerine bildirmeye başladı. Firma, bu bildiride "Bir Netflix hesabı tek bir hane tarafından kullanılmak içindir" diye uyarıyor. Gönderide, "O evde yaşayan herkes Netflix'i nerede olursa olsun - evde, hareket halindeyken, tatilde - kullanabilir ve Profil Aktarma ve Erişim ve Cihazları Yönetme gibi yeni özelliklerden yararlanabilir" deniyor.
Şifre paylaşım yasağı diğer ülkelere de gelecek
Netflix, e-postanın "ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere paylaşım güncellemelerini sunmaya başladığı" için gönderildiğini açıklıyor. Bununla birlikte en fazla abonenin ABD’de olduğu düşünüldüğünde Türkiye gibi diğer pazarlara da şifre paylaşım kısıtlamalarının yakında getirileceğini söyleyebiliriz.
Öte yandan Netflix eskiden parola paylaşımına çok önem verirdi. Hatta 2017 atılan ünlü bir tweet’te Netflix, "Aşk parola paylaşmaktır" demişti.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/05/23/netflix-begins-its-password-sharing-crackdown-in-the-u-s/ https://about.netflix.com/en/news/update-on-sharing-may-us Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.