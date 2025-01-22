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    Jo Yu-ri: "Squid Game 3. sezon vahşi ve acımasız" olacak

    Squid Game 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken genç oyuncu Jo Yu-ri'den iddialı bir açıklama geldi. Yu-ri'ye göre 3. sezon tahmin edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız olacak.
    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game, geçtiğimiz ay 2. sezonuyla geri döndü. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan yeni sezon, şimdiden Netflix'te en çok izlenen dizi sezonları arasında ilk üçe girmiş durumda. Muhtemelen birkaç hafta içinde ilk sıraya da tırmanacak.

    Yakaladığı bu başarı sayesinde ne kadar popüler olduğunu bir kez daha hatırlatan Squid Game, yakında 3. sezonuyla geri dönecek. Şu ana kadar gelen haberler, 3. sezonun muhtemelen bu yaz izleyici ile buluşacağını gösteriyor.

    Biz yeni sezon için merakla beklerken, Jo Yu-ri'den 3. sezona dair dikkat çekici bir açıklama geldi. Dizinin 2. sezonunda Jun-hee (222 numaralı oyuncu) karakterine hayat veren Jo Yu-ri, hayranları yeni sezon hakkında uyardı ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söyledi.

    Squid Game 3. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

    Cinema Today'e konuşan genç oyuncu, "Pek çok kişi 3. sezonda neler olacağını tahmin etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ama gördüğüm kadarıyla şu ana kadar doğru tahmin eden çok az kişi oldu. Gerçekten hayal edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız bir hikâye bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

    Squid Game'in ilk iki sezonu da beklenmedik pek çok ölümle doluydu. Sevilen pek çok karakter vahşice ölmekten kurtulamadı. 3. sezon artık final sezonu olacağı için, dizinin yaratıcıları bu konuda çıtayı daha da yükseltecek gibi görünüyor.

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