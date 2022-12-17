Netflix temalı kulaklıklar Hindistan’da satışa sunuluyor

Netflix temalı boAt kulaklıklar
Netflix ve Hintli boAt markası arasında yapılan ortaklık kapsamında 3 farklı kablosuz kulaklık hazırlanmış. Aktif gürültü engellemeli tam kablosuz ve kulak üstü kablosuz iki model ile uzun kullanım süreli bir model Netflix teması ile satışa çıkacak.
Stream Edition adı verilen seri aslında normalde satılan standart modelleri temel alıyor. Netflix içeriklerine yönelik herhangi bir ses optimizasyonundan bahsedilmemiş. Kulaklıkları satın alanlar boAt markasının özel hediyeleri ve indirimlerine erişim hakkı elde edecek. Netflix böylece ilk kez bir ses ürününe konuk oluyor. Sonraki dönemde yeni ortaklıklar ve farklı ülkelerde etkinlikler gelecek mi merak konusu. Muhtemelen bu projedeki geri dönüşler belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...