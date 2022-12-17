Netflix temalı kulaklıklar Hindistan’da satışa sunuluyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar önce içerik platformu sonra da mobil oyun platformu olarak gördüğümüz Netflix yeni bir adım daha atıyor. Hindistan’da Netflix temalı kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor.

Netflix temalı boAt kulaklıklar

Netflix ve Hintli boAt markası arasında yapılan ortaklık kapsamında 3 farklı kablosuz kulaklık hazırlanmış. Aktif gürültü engellemeli tam kablosuz ve kulak üstü kablosuz iki model ile uzun kullanım süreli bir model Netflix teması ile satışa çıkacak.

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Stream Edition adı verilen seri aslında normalde satılan standart modelleri temel alıyor. Netflix içeriklerine yönelik herhangi bir ses optimizasyonundan bahsedilmemiş. Kulaklıkları satın alanlar boAt markasının özel hediyeleri ve indirimlerine erişim hakkı elde edecek. Netflix böylece ilk kez bir ses ürününe konuk oluyor. Sonraki dönemde yeni ortaklıklar ve farklı ülkelerde etkinlikler gelecek mi merak konusu. Muhtemelen bu projedeki geri dönüşler belirleyici olacak.

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Netflix Steam Edition kulaklıklar satışa çıkıyor