Netflix'te bu haftanın en popüler içerikleri (Mayıs 2023)

- Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler (1-7 Mayıs)
- Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler (1-7 Mayıs)
- Netflix'te en hızlı İSS: TurkNet
- Yorumlar
Netflix, haftalık olarak en çok izlenen içerikleri açıklıyor. Bu içeriğimizde Türkiye’de haftanın en popüler içeriklerini listeliyoruz.
1-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de en çok izlenen Netflix dizisi Terzi olurken en çok izlenen film ise Müjdemi İsterim filmi oldu. Listenin devamına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler (1-7 Mayıs)
- Terzi: 1. Sezon
- Queen Charlotte: A Bridgerton Story
- Sweet Tooth: 2. Sezon
- Welcome to Eden: 2. Sezon
- Sweet Tooth: 1. Sezon
- The Nurse
- The Night Agent: Sezon 1
- Firefly Lane: 2. Sezon
- The Diplomat: 1. Sezon
- Welcome to Eden: 1. Sezon
Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler (1-7 Mayıs)
- Müjdemi İsterim
- AKA
- Hızlı ve Öfkeli 9
- Mr. & Mrs. Smith
- Boğa Boğa
- Paw Patrol: The Movie
- Mahalleden Arkadaşlar
- Hep Yek 5: Bizim Seyimiz Mi Altan
- Tamirhane
- Kolpaçino 3. Devre
Netflix'te en hızlı İSS: TurkNet
Netflix’teki popüler içerikleri keyifle izleyebilmek için kaliteli bir internet bağlantısı gerekiyor. TurkNet, kullanıcılarının Netflix'teki içerikleri donmadan ve takılmadan izleyebilmesi için özel teknolojiler kullanıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde Netflix’e hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı sunuyor.
Netflix, platforma en hızlı bağlantı sağlayan internet servis sağlayıcılarını aylık rapor halinde duyuruyor. TurkNet, 2021 yılının başından bu yana Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayan İSS konumunu 2023 Nisan raporunda da birinci sırada yer alarak korumaya devam ediyor.
TurkNet GigaFiber aboneleri 1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızı elde ederken Netflix, Disney+, Exxen gibi platformlarda da herhangi bir bekleme olmadan akıcı bir şekilde 4K çözünürlüğünde içeriklerini seyredilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, GigaFiber’in 1.000 Mbps download hızı sayesinde çeşitli platformlarda bulunan 8K çözünürlüğündeki içeriklere de herhangi bir takılma olmadan ulaşabilmekte.Kaynakça https://top10.netflix.com/turkey/tv https://ispspeedindex.netflix.net/country/turkey/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.