Netflix'te bu haftanın en popüler içerikleri (Mayıs 2023)

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Netflix, haftalık olarak en çok izlenen içerikleri açıklıyor. Bu içeriğimizde Türkiye’de haftanın en popüler içeriklerini listeliyoruz.

1-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de en çok izlenen Netflix dizisi Terzi olurken en çok izlenen film ise Müjdemi İsterim filmi oldu. Listenin devamına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler (1-7 Mayıs)

Terzi: 1. Sezon Queen Charlotte: A Bridgerton Story Sweet Tooth: 2. Sezon Welcome to Eden: 2. Sezon Sweet Tooth: 1. Sezon The Nurse The Night Agent: Sezon 1 Firefly Lane: 2. Sezon The Diplomat: 1. Sezon Welcome to Eden: 1. Sezon

Netflix en çok izlenen diziler ve filmler listesi 4 ay önce eklendi

Türkiye'de bu hafta en çok izlenen filmler (1-7 Mayıs)

Müjdemi İsterim AKA Hızlı ve Öfkeli 9 Mr. & Mrs. Smith Boğa Boğa Paw Patrol: The Movie Mahalleden Arkadaşlar Hep Yek 5: Bizim Seyimiz Mi Altan Tamirhane Kolpaçino 3. Devre

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Netflix'te en hızlı İSS: TurkNet

Netflix’teki popüler içerikleri keyifle izleyebilmek için kaliteli bir internet bağlantısı gerekiyor. TurkNet, kullanıcılarının Netflix'teki içerikleri donmadan ve takılmadan izleyebilmesi için özel teknolojiler kullanıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde Netflix’e hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı sunuyor.

Netflix, platforma en hızlı bağlantı sağlayan internet servis sağlayıcılarını aylık rapor halinde duyuruyor. TurkNet, 2021 yılının başından bu yana Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayan İSS konumunu 2023 Nisan raporunda da birinci sırada yer alarak korumaya devam ediyor.

TurkNet GigaFiber aboneleri 1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızı elde ederken Netflix, Disney+, Exxen gibi platformlarda da herhangi bir bekleme olmadan akıcı bir şekilde 4K çözünürlüğünde içeriklerini seyredilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, GigaFiber’in 1.000 Mbps download hızı sayesinde çeşitli platformlarda bulunan 8K çözünürlüğündeki içeriklere de herhangi bir takılma olmadan ulaşabilmekte.

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