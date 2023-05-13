Netflix'te işler iyi gitmiyor: İşte alınan yeni karar

Tam Boyutta Gör Netflix, bu yıl harcamalarını 300 milyon dolar azaltmayı planlıyor. Bunun nedenlerinden biri; Netflix’in Amerika ve diğer ülkelerde şifre paylaşımını engelleme planlarını bir süreliğine ertelemesi.

Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok 2 hf. önce eklendi

İşten çıkarmalar olmayacak

Netflix, bu ayın başlarında işe alımla ilgili harcamalar dahil çalışanlarına dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulunmuştu. Ancak, işe alımlar durdurulmayacak veya ek işten çıkarmalar olmayacak. Şirket, geçen yıl bir dizi işten çıkarma gerçekleştirmişti. Mayıs 2022’de yaklaşık 150 çalışanla yollar ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra da 300 kişi daha işten çıkarılmıştı. Son olarak animasyon bölümünde çalışan 30 çalışan çıkarıldı.

Tahminler beklenenin altında

Şirket, bu yıl maliyetleri 300 milyon dolar azaltmayı planlasa da bu rakam şirketin genel giderlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Netflix’in geçen yıl giderleri yaklaşık 26 milyar dolardı. Platform, 2023’te en az 3.5 milyar dolar serbest nakit akışı hedefliyordu ancak 3 milyar dolardan az olduğu bildirildi.

Şifre paylaşımı kısıtlaması geliyor

Netflix, gelir elde etmenin yeni yollarını bulmaya çalışıyor. Şirket, bu yılın başlarında çeşitli ülkelerde şifre paylaşımına yönelik baskı oluşturmaya başladı. Netflix fiyatları oldukça yüksek olduğudan izleyicilerin tepkisini aldı. Amerika’da reklamlı abonelik seçeneğiyle biraz daha uygun fiyata izlenebiliyor olsa da ülkemizde günümüz standartların oldukça altında olan temel paketin fiyatı bile çok yüksek.

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