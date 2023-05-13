Netflix'te işler iyi gitmiyor: İşte alınan yeni karar

- İşten çıkarmalar olmayacak
- Tahminler beklenenin altında
- Şifre paylaşımı kısıtlaması geliyor
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İşten çıkarmalar olmayacak
Netflix, bu ayın başlarında işe alımla ilgili harcamalar dahil çalışanlarına dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulunmuştu. Ancak, işe alımlar durdurulmayacak veya ek işten çıkarmalar olmayacak. Şirket, geçen yıl bir dizi işten çıkarma gerçekleştirmişti. Mayıs 2022’de yaklaşık 150 çalışanla yollar ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra da 300 kişi daha işten çıkarılmıştı. Son olarak animasyon bölümünde çalışan 30 çalışan çıkarıldı.
Tahminler beklenenin altında
Şirket, bu yıl maliyetleri 300 milyon dolar azaltmayı planlasa da bu rakam şirketin genel giderlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Netflix’in geçen yıl giderleri yaklaşık 26 milyar dolardı. Platform, 2023’te en az 3.5 milyar dolar serbest nakit akışı hedefliyordu ancak 3 milyar dolardan az olduğu bildirildi.
Şifre paylaşımı kısıtlaması geliyor
Netflix, gelir elde etmenin yeni yollarını bulmaya çalışıyor. Şirket, bu yılın başlarında çeşitli ülkelerde şifre paylaşımına yönelik baskı oluşturmaya başladı. Netflix fiyatları oldukça yüksek olduğudan izleyicilerin tepkisini aldı. Amerika’da reklamlı abonelik seçeneğiyle biraz daha uygun fiyata izlenebiliyor olsa da ülkemizde günümüz standartların oldukça altında olan temel paketin fiyatı bile çok yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.