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    Netflix'te kayıp sürüyor: Oyun projesi bekleneni vermedi

    Apptopia tarafından hazırlanan yeni bir araştırma raporunda, Netflix oyun projesinin yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadığı ortaya çıktı. Dijital içerik platformunda kayıplar devam ediyor.
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    Netfilix
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    Dijital içerik platformu Netfilix, abone kayıplarının önüne geçmek için başlatılan oyun projesinden beklenen ilgiyi göremedi. Mobil uygulama araştırma platformu Apptopia, Netflix oyunlarının indirilme ve kullanım oranlarını gösteren yeni bir analiz raporu paylaşıldı.

    Kullanıcıların yalnızca yüzde 1'lik kısmı oyun oynuyor

    Günümüzde oyun projesi kapsamında kullanıcılara 24 oyun sunan Netflix, platforma yıl sonuna kadar 26 oyun daha eklemeyi planlıyor. Ancak yapılan araştırmaya göre, platformun sahip olduğu 221 milyon aboneden yalnızca yüzde 1’lik bir kısım oyunlara ilgi gösteriyor. Buna ek olarak, oyunların toplam 23,3 milyon kez indirildiği ve günlük ortalama 1,7 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.

    Yeni proje kapsamında büyük yatırımlara imza atan Netflix, platformda Stranger Things 3: The Game, Stranger Things: 1984, The Queen’s Gambit Chess ve Exploding Kittens gibi dikkat çeken yapımlara yer veriyor. Bunlar her ne kadar platformda yer alan popüler dizi ve film içeriklerini konu alan yapımlar olsa da, planların beklenildiği gibi gitmediğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca kısa bir süre önce yaklaşık 200.000 abone kaybettiğini açıklayan içerik devi, yaşanan kayıpları önlemek için reklamlı bir abonelik modeli ve hesap paylaşımına ek ücretler getirmeye hazırlanıyor.

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