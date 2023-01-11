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    Netflix yeni yılın ilk oyununu yayınladı

    Netflix tarafından geliştirilen TMNT: Shredder’s Revenge mobil oyunu iOS ve Android platformlarındaki yerini aldı. Oyun 5 kişiye kadar oynanabiliyor ve nostaljik ögelere sahip. 
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    TMNT: Shredder’s Revenge Tam Boyutta Gör

    TMNT: Shredder’s Revenge neler sunuyor?

    Sadece Netflix abonelerine özel olan TMNT: Shredder’s Revenge, serinin kaydırmalı nostaljik oyun mekaniğini geri getiriyor. Görseller de o döneme yaklaşacak piksel optimizasyonuna sahip.

    5 kişiye kadar çok oyuncu desteği olan oyunda April O'Neil, Master Splinter ve Casey Jones karakterleri de oynanabiliyor. Kontroller dokunmatik ekrandan sağlanırken kontrolcü desteği tavsiye edilmiş. Netflix kısa süre önce Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes oyunlarını da abonelerine sunmuştu. Önümüzdeki haftalarda da Vikings: Valhalla ve Valiant Hearts: Coming Home oyunları erişime açılacak. Yavaş yavaş mobil oyun dünyasındaki en büyük abonelik platformu olma yolunda ilerliyor.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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