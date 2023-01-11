Netflix yeni yılın ilk oyununu yayınladı

TMNT: Shredder’s Revenge neler sunuyor?

Sadece Netflix abonelerine özel olan TMNT: Shredder’s Revenge, serinin kaydırmalı nostaljik oyun mekaniğini geri getiriyor. Görseller de o döneme yaklaşacak piksel optimizasyonuna sahip.

Netflix açıkladı: Reklamlı abonelik beklentileri karşılıyor mu? 19 sa. önce eklendi

5 kişiye kadar çok oyuncu desteği olan oyunda April O'Neil, Master Splinter ve Casey Jones karakterleri de oynanabiliyor. Kontroller dokunmatik ekrandan sağlanırken kontrolcü desteği tavsiye edilmiş. Netflix kısa süre önce Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes oyunlarını da abonelerine sunmuştu. Önümüzdeki haftalarda da Vikings: Valhalla ve Valiant Hearts: Coming Home oyunları erişime açılacak. Yavaş yavaş mobil oyun dünyasındaki en büyük abonelik platformu olma yolunda ilerliyor.

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