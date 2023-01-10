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    Netflix açıkladı: Reklamlı abonelik beklentileri karşılıyor mu?

    Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından Netflix, yeni kullanıma sunulan reklamlı üyelik paketi hakkında soruları yanıtladı. Peki yeni paket beklentileri karşıladı mı? İşte detaylar
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    Netflix açıkladı: Reklamlı abonelik beklentileri karşılıyor mu? Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Netflix ve Disney+ da dahil olmak üzere çoğu büyük dijital akış platformu, reklam tabanlı abonelik planlarını kullanıma sunmaya başladı. Bu isimler arasından dünyanın en popüler platformlarından Netflix, yakın zamanda kullanıcılara sunulan reklam destekli abonelik planı hakkında açıklamalarda bulundu. 

    Netflix, reklamlı abonelik paketinden memnun

    An itibariyle reklamlı Netflix planı, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 12 ülkede kullanıma sunuldu. Netflix'in reklam işinden sorumlu Jeremi Gorman ise, CES 2023 Fuarı kapsamında uygun fiyatlı paketin bugüne dek gösterdiği performansa açıklık getirdi.

    Yapılan açıklamada Gorman, dokuz hafta önce gerçekleştirilen lansmandan bu yana reklam destekli plandan memnun olduklarını söyledi. Geçtiğimiz ay araştırma şirketi Antenna tarafından paylaşılan veriler, yeni abonelik planının nispeten yavaş bir ilerleme kaydettiğini bizlere göstermişti. Ancak Netflix, bu verilerin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. 

    Reklam destekli plana kısaca değinecek olursak, Netflix, tek seferde tek bir 720p HD akışla sınırlandırılan bu paket ile her saat başı 4 ila 5 dakikalık reklam sunuyor. Ayrıca yeni paketin çevrimdışı kullanım için indirme sınırlaması ile geldiğini de belirtelim.

    Gorman ise, plan kapsamında ''geleneksel 15 ve 30 saniyelik reklamlara bağlı kalındığını, ancak daha uzun vadede reklam biçimlerinin değişebileceğini'' bildirdi. Reklam destekli Netflix paketinin çok yakında ülkemizde de erişime açılması bekleniyor. 

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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