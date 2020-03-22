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    Netflix'ten, Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden sektör çalışanlarına 100 milyon dolarlık fon

    Dijital yayın platformu Netflix, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden dizi ve sinema sektörü çalışanları için 100 milyon dolarlık acil durum fonu açıkladı.
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    Sinema ve Dizi
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix'ten, Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden sektör çalışanlarına 100 milyon dolarlık fon
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    Dünyanın önde gelen akış platformu Netflix, Kornavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle kriz yaşayan dizi ve sinema endüstrisi için 100 milyon dolarlık bir acil durum fonu ayırdığını duyurdu.

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    Çoğu çalışan saatlik ücret alıyor

    Netflix'in yaptığı basın açıklamasında, eğlence sektöründe çalışan kişilerin çoğunun saatlik ücretlerle çalıştığı belirtilirken, oluşturulan bu 100 milyon dolarlık fonun, başta kendi yapımlarında çalışan kişiler olmak üzere sektör genelinde işsiz kalan çalışanlar için ayrıldığı duyuruldu. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    "Covid-19 krizi, birçok endüstri için yıkıcı etkiler yarattı. Hemen hemen tüm televizyon ve film yapımları küresel olarak sona erdi ve yüz binlerce çalışan işsiz kaldı. Bunların arasında elektrikçi, marangoz, şoför, saç ve makyaj sanatçısı ve daha birçok saatlik ücretle çalışan kişiler var. Bu yüzden, sektördeki sıkıntıya yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduk. Fonun çoğu, dünyadaki kendi prodüksiyonlarımızda çalışanlara destek vermek için kullanılacak."

    Netflix'ten, Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden sektör çalışanlarına 100 milyon dolarlık fon
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    Netflix'in ayırdığı 100 milyon dolarlık fonun 85 milyon doları kendi projelerinde çalışan ekiplere, 15 milyon dolarının ise sektörün diğer çalışanlarında dağıtılacağı belirtildi. Şirket ayrıca sinema ve dizi sektöründeki başlıca kuruluş ve derneklerin her birine de 1 milyon dolarlık fon ayırdığını duyurdu.



    https://mspoweruser.com/netflix-100-m-emergency-fund-creative-community/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 8 sa.
    Garibanın yanında olan birileri var güzel
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    formgonder2055 (regaip duman) 12 sa.
    Yıllardır bize çok uzak saçma sapan kampanyalarla zaman kaybetmişiz, yok plastik poşet yok nükleer santral yok nesli tükenen hayvanlar vs.. en yakın tehlike halbuki virüslermiş, nesli tükenen hayvanlardan önce biz tükenicez bu gidişle. artık bir uyanış olurda bin yıl sonraki sorunlara değil günümüz sorunlarına karşı insanlar para toplar, farkındalık yaratır.
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