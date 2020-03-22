Netflix'ten, Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden sektör çalışanlarına 100 milyon dolarlık fon

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Dünyanın önde gelen akış platformu Netflix, Kornavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle kriz yaşayan dizi ve sinema endüstrisi için 100 milyon dolarlık bir acil durum fonu ayırdığını duyurdu.

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Çoğu çalışan saatlik ücret alıyor

Netflix'in yaptığı basın açıklamasında, eğlence sektöründe çalışan kişilerin çoğunun saatlik ücretlerle çalıştığı belirtilirken, oluşturulan bu 100 milyon dolarlık fonun, başta kendi yapımlarında çalışan kişiler olmak üzere sektör genelinde işsiz kalan çalışanlar için ayrıldığı duyuruldu. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Covid-19 krizi, birçok endüstri için yıkıcı etkiler yarattı. Hemen hemen tüm televizyon ve film yapımları küresel olarak sona erdi ve yüz binlerce çalışan işsiz kaldı. Bunların arasında elektrikçi, marangoz, şoför, saç ve makyaj sanatçısı ve daha birçok saatlik ücretle çalışan kişiler var. Bu yüzden, sektördeki sıkıntıya yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduk. Fonun çoğu, dünyadaki kendi prodüksiyonlarımızda çalışanlara destek vermek için kullanılacak."

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Netflix'in ayırdığı 100 milyon dolarlık fonun 85 milyon doları kendi projelerinde çalışan ekiplere, 15 milyon dolarının ise sektörün diğer çalışanlarında dağıtılacağı belirtildi. Şirket ayrıca sinema ve dizi sektöründeki başlıca kuruluş ve derneklerin her birine de 1 milyon dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

https://mspoweruser.com/netflix-100-m-emergency-fund-creative-community/

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