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    Teknoloji devleri Beyaz Saray'a çağırıldı: Yapay zeka uyarısı yapılacak

    Yapay zekanın hızla gelişmesi insanlık için derin riskler oluşturma endişelerini de artırıyor. Beyaz Saray yetkilileri Alphabet, Microsoft, OpenAI ve Antrophic CEO'larına sorumluluklarını hatırlatacak
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    Teknoloji devlerine Beyaz Saray'da yapay zeka uyarısı yapılacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin tepe yöneticileri Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Alphabet, Microsoft, OpenAI ve Antrophic'in CEO'ları yapay zekanın (AI) potansiyel tehlikelerini tartışmak üzere Perşembe günü başkanlık konutuna gidecek.

    Bloomberg'in haberine göre üst düzey yöneticiler ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşecekler. Harris, teknoloji liderlerine geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarının potansiyel tehlikelerini azaltma konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak istiyor.

    ABD Başkanı Joe Biden da yakın zamanda yapay zekanın risklerinden bahsetmiş ve şirketlerin yapay zekanın "çok tehlikeli" hale gelmesini engellemek için gereken tedbirleri almaları gerektiğini vurgulamıştı.

    Teknoloji devlerine Beyaz Saray'da yapay zeka uyarısı yapılacak Tam Boyutta Gör

    Uzmanlardan yapay zeka gelişimini durdurma çağrısı

    Yapay zeka olağanüstü bir hızla gelişiyor. ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçları metin yazma, resim ve video oluşturma gibi insanların yaptığı çoğu şeyi yapabilmeye başladı. Uzmanlar insanlık için derin riskler oluşturabilecek bu korkunç ilerlemenin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor.

    Aralarında Elon Musk ve Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'ın da bulunduğu bir grup teknoloji lideri, geçtiğimiz günlerde bir açık mektup yayınlayarak teknolojinin daha iyi düzenlenebilmesi için şirketlere yapay zeka gelişimini altı ay süreyle durdurma çağrısında bulundu.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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