Teknoloji devleri Beyaz Saray'a çağırıldı: Yapay zeka uyarısı yapılacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin tepe yöneticileri Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Alphabet, Microsoft, OpenAI ve Antrophic'in CEO'ları yapay zekanın (AI) potansiyel tehlikelerini tartışmak üzere Perşembe günü başkanlık konutuna gidecek.

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Bloomberg'in haberine göre üst düzey yöneticiler ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşecekler. Harris, teknoloji liderlerine geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarının potansiyel tehlikelerini azaltma konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden da yakın zamanda yapay zekanın risklerinden bahsetmiş ve şirketlerin yapay zekanın "çok tehlikeli" hale gelmesini engellemek için gereken tedbirleri almaları gerektiğini vurgulamıştı.

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Uzmanlardan yapay zeka gelişimini durdurma çağrısı

Yapay zeka olağanüstü bir hızla gelişiyor. ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçları metin yazma, resim ve video oluşturma gibi insanların yaptığı çoğu şeyi yapabilmeye başladı. Uzmanlar insanlık için derin riskler oluşturabilecek bu korkunç ilerlemenin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor.

Aralarında Elon Musk ve Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'ın da bulunduğu bir grup teknoloji lideri, geçtiğimiz günlerde bir açık mektup yayınlayarak teknolojinin daha iyi düzenlenebilmesi için şirketlere yapay zeka gelişimini altı ay süreyle durdurma çağrısında bulundu.

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Teknoloji devlerine Beyaz Saray'da yapay zeka uyarısı yapılacak