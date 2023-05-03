Teknoloji devleri Beyaz Saray'a çağırıldı: Yapay zeka uyarısı yapılacak

Bloomberg'in haberine göre üst düzey yöneticiler ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşecekler. Harris, teknoloji liderlerine geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarının potansiyel tehlikelerini azaltma konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak istiyor.
ABD Başkanı Joe Biden da yakın zamanda yapay zekanın risklerinden bahsetmiş ve şirketlerin yapay zekanın "çok tehlikeli" hale gelmesini engellemek için gereken tedbirleri almaları gerektiğini vurgulamıştı.
Uzmanlardan yapay zeka gelişimini durdurma çağrısı
Yapay zeka olağanüstü bir hızla gelişiyor. ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçları metin yazma, resim ve video oluşturma gibi insanların yaptığı çoğu şeyi yapabilmeye başladı. Uzmanlar insanlık için derin riskler oluşturabilecek bu korkunç ilerlemenin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor.
Aralarında Elon Musk ve Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'ın da bulunduğu bir grup teknoloji lideri, geçtiğimiz günlerde bir açık mektup yayınlayarak teknolojinin daha iyi düzenlenebilmesi için şirketlere yapay zeka gelişimini altı ay süreyle durdurma çağrısında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah