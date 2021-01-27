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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor

    Oyun dünyasının en popüler karakterlerinden biri olan Lara Croft karakterine odaklanan bir anime dizisi geliyor. Dizi, Netflix üzerinden yayınlanacak.
    42 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor
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    1996 yılında yayınlanan ilk oyunu ile hayatımıza giren Tomb Raider, oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olmuş durumda. Şimdi de Netflix'ten bir Tomb Raider animesi geliyor.

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    Geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabından duyuru yapan Netflix, dizinin yayıncılığını üstlenecek. Üretim tarafında ise Legendary bulunacak. Yapılan duyuruya göre anime tarzında olacak dizinin Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarından oluşan üçlemenin sonrasındaki olayları anlatacak.

    Ne yazık ki şuan için yayın tarihi, animasyon tarzı, seslendirmenler ve bunun gibi diğer detayları bulunmuyor. Belli ki geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında. 

    Netflix'in oyun uyarlamalarına bir hayli önem verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ubisoft'un birçok oyunu için film veya dizi uyarlaması gelecek, aynı zamanda Resident Evil animasyonu da yolda. Umuyoruz ki hepsinde de başarılı olurlar ve "oyundan uyarlama film/dizi kötü olur" algısını yıkar.



    https://www.gematsu.com/2021/01/netflix-announces-tomb-raider-animated-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Outrageous2344 (on ) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Skull island in animesi geliyormuş . Tomb raider anime geliyor vs vs daha bir çok remake remaster anime yada live action diziler geliyor haberlerini görüyoruz. Artık orjinal yeni şeyler bulmakta zorlaniyorlar. Yeni şeyler yaratmak orjinal şeyler yaratmak daha heycan verici bence
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