Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor

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1996 yılında yayınlanan ilk oyunu ile hayatımıza giren Tomb Raider, oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olmuş durumda. Şimdi de Netflix'ten bir Tomb Raider animesi geliyor.

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Geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabından duyuru yapan Netflix, dizinin yayıncılığını üstlenecek. Üretim tarafında ise Legendary bulunacak. Yapılan duyuruya göre anime tarzında olacak dizinin Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarından oluşan üçlemenin sonrasındaki olayları anlatacak.

Ne yazık ki şuan için yayın tarihi, animasyon tarzı, seslendirmenler ve bunun gibi diğer detayları bulunmuyor. Belli ki geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında.

Netflix'in oyun uyarlamalarına bir hayli önem verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ubisoft'un birçok oyunu için film veya dizi uyarlaması gelecek, aynı zamanda Resident Evil animasyonu da yolda. Umuyoruz ki hepsinde de başarılı olurlar ve "oyundan uyarlama film/dizi kötü olur" algısını yıkar.

https://www.gematsu.com/2021/01/netflix-announces-tomb-raider-animated-series

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