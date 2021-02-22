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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars

    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, son dönemin popüler markalarından biri olan Sherlock'un yeni bir dizisini yapıyor.
    22 Şubat 2021, 20:14 (3 sa.)
    1,7b
    82
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars
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    Robert Downey Jr. ve Benedict Cumberbatch'in oynadığı Sherlock Holmes yapımları ile tekrardan dünya çapında popüler olan Sherlock Holmes'ün yeni bir dizisi geliyor.

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    Netflix'te yayınlanacak olan bu yeni dizinin ismi The Irregulars. Dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor. 

    The Irregulars'ın 26 Mart’ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflixin elinde b*k olacaktır.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gangs of newyork tadında olacak gibi duruyor
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    MR.BERK (BERK ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sherlock ile alakası olmayan bir tema.
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