Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars

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Robert Downey Jr. ve Benedict Cumberbatch'in oynadığı Sherlock Holmes yapımları ile tekrardan dünya çapında popüler olan Sherlock Holmes'ün yeni bir dizisi geliyor.

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Netflix'te yayınlanacak olan bu yeni dizinin ismi The Irregulars. Dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor.

The Irregulars'ın 26 Mart’ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir.

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