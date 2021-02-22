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    The Walking Dead'in 10. sezonun yeni bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı

    Zombi dizisi/filmi türünü tekrar popülerleştiren, uzun yıllardır devam eden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra 6 bölümünün ilk bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı.
    22 Şubat 2021, 19:30 (4 sa.)
    889
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead'in 10. sezonun yeni bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı
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    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden iki yeni sahne paylaşıldı.

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    Paylaşılan sahneler onuncu sezon için duyurulan ekstra altı bölümün ilk bölümünden. Yani onuncu sezonun on yedinci bölümünden diyebiliriz. Sahneler baktığımızda ise Maggie'nin Negan'la yüzleşmesine çok az kaldığını ve zombili bir aksiyon sahnesi görüyoruz. 

    6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin 10. sezon final bölümü hariç şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra da Netflix'e gelecektir. Bahsi geçen sahneleri aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-10-maggie-negan-meeting-video/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 7 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu diziye birinci sezondan sonra devam etmek de ne bileyim yani...
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    D dodofran 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    • 10sezon 17. bölüm bugün yayınlandı ama tr altyazısı hiçbir yerde yok.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezonlar çok güzeldi hayatta kalma savaşı vardı.Şimdi artık çete savaşlarına döndü dizi.
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    6. Sesonda bi bıraktık kaç sene oldu başlayamıyoruz, bir iki deneme yaptık hep aynı şeyler tekrarlanıyor sanki
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    cangunner (Can G) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az önce bitirdim, yazıldığı gibi Maggie üzerinde dönmeye başlamış bu sezon
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    M mahsur kalan adam (V ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yarıda bıraktım ama izlemekte istiyorum da bitirin artık hep aynı şeyler ya
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    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Walking Dead sonunda gerçek oldu. Dizi o kadar uzun bir süredir yayında ve yayında olmaya devam ediyor ki oyuncuların artık yaşlanmayan birer zombi olduklarına inanmaya başladım.
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