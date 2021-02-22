The Walking Dead'in 10. sezonun yeni bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden iki yeni sahne paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor"

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var

Paylaşılan sahneler onuncu sezon için duyurulan ekstra altı bölümün ilk bölümünden. Yani onuncu sezonun on yedinci bölümünden diyebiliriz. Sahneler baktığımızda ise Maggie'nin Negan'la yüzleşmesine çok az kaldığını ve zombili bir aksiyon sahnesi görüyoruz.

6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin 10. sezon final bölümü hariç şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra da Netflix'e gelecektir. Bahsi geçen sahneleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://screenrant.com/walking-dead-season-10-maggie-negan-meeting-video/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.