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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, 'The Witcher' dizisinden yeni görseller paylaştı

    Netflix, heyecanla beklenen The Witcher dizisinden yeni görseller paylaşmaya devam ediyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, 'The Witcher' dizisinden yeni görseller paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan The Witcher çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Netflix, bugün Twitter üzerinden diziyle ilgili yeni görseller paylaştı. Yayınlanan görsellerde yine Geralt, Ciri gibi karakterleri görüyoruz.

    The Witcher dizisinin önümüzdeki Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. Netflix daha önce yapılan açıklamalarda dizinin 2019'un son çeyreğinde yayınlanacağını duyurmuş ancak kesin bir gün vermemişti. Netflix'in ayrıca önümüzdeki hafta yeni bir fragman yayınlaması bekleniyor. Muhtemelen bu fragmanla birlikte kesin yayın tarihi de açıklanacak.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt"
    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.

    Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.



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    M.Riddle 14 sa.
    Hocam bahsi geçen twitter sayfası resmi hesap değil, reddit Witcher sayfasına ait.

    Netflix Witcher hesabı bu: twitter.com/...



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Bu arada Nilfgaard askerlerinin zırhlarıyla aylarca dalga geçildi testise benziyor diye, son resimlerden anlaşılan değişiklik yapmadılar.

    reddit.com/...
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    Azazel38 1 gün
    Netflix bunu batırmasa bari. Bence başrolde Mads Mikkelsen olsa daha iyi olurdu.
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    Bruce Bane 1 gün kreat
    Hayır direkt olarak kitaplardan uyarlanacak zaten
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    kreat 1 gün
    Diziyi anlamak için oyunu oynamak gerekiyor mu?
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    orientem 1 gün
    Netflix'in elinde can çekişiyor güzelim hikaye. Bu oyuncular size ne etti de gittiniz Netflix'e verdiniz?
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    Rachsuchtig 1 gün
    Game of Thrones havası var. O kitleye de hitap etmek istiyor Netflix belli.
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