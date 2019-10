Netflix, 'The Witcher' dizisinden yeni görseller paylaştı

Tam Boyutta Gör

Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan The Witcher çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Netflix, bugün Twitter üzerinden diziyle ilgili yeni görseller paylaştı. Yayınlanan görsellerde yine Geralt, Ciri gibi karakterleri görüyoruz.

The Witcher dizisinin önümüzdeki Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. Netflix daha önce yapılan açıklamalarda dizinin 2019'un son çeyreğinde yayınlanacağını duyurmuş ancak kesin bir gün vermemişti. Netflix'in ayrıca önümüzdeki hafta yeni bir fragman yayınlaması bekleniyor. Muhtemelen bu fragmanla birlikte kesin yayın tarihi de açıklanacak.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.

Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.