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    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! (Açıklama geldi)

    Breaking Bad dizisinin devam filmi El Camino'nun ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Netflix Türkiye, fragmandaki sigara sahnesine sansür uyguladı. Konuyla ilgili olarak Netflix'den açıklama geldi.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    24b
    6
    84
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! (Açıklama geldi)
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    Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Netflix, yayına devam edebilmek için RTÜK’ten lisans satın aldı. RTÜK’ün denetimi ile birlikte Netflix'deki içeriklere sansür uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye’nin sansür uygulaması, Breaking Bad filmi El Camino'nun fragmanı ile başladı.

    Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! (Açıklama geldi)
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    Netflix, bugün sabah saatlerinde YouTube kanallarından El Camino filminin ikinci tanıtım fragmanını yayınladı. Fragmanın 28. saniyesi ile 34. saniyesi arasındaki sigara görüntüsü, Netflix Türkiye YouTube kanalında sansürlendi.

    Ayrıca Bkz. "Emmy 2019 ödüllerinin kazananları belli oldu"

    El Camino filmi 11 Ekim tarihinde yayınlanacak. Fragmandaki sansürün, filmdeki diğer sakıncalı şeylere uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Netflix, RTÜK lisans başvurusunun ardından yaptığı açıklamada “Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.” demişti. 11 Ekim’de yayınlanacak El Camino filmi, Netflix’in Türkiye’ye özel sansür uyguladığı ilk yapımı olabilir.

    Güncelleme: Netflix'ten açıklama geldi

    Netflix Türkiye’den konuyla ilgili olarak şu açıklama geldi: “Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”

    Netflix'in Türkiye ve global YouTube kanallarından yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz:



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    deoks 2 gün en beğenilen
    Adamlar meth üretiyor ama sigaraya sansür koymuşlar :D
    2 Yanıt Yanıtla +229
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    Dalette 2 gün
    haha, Breaking Bad AKP edition.
    1 Yanıt Yanıtla +77
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    Shagrath 2 gün
    Film sansürlü çıksın üyeliği iptal edip torrent den indiririm.Para ödeyeceğim sansürlü izleyeceğim bir de.Her şeyi geçtim 30 yaşındayım benim yerime yobazın teki karar veriyor ne içip içmeyeceğime ve ne izleyip izlemeyeceğime.
    Film sansürlü çıksın üyeliği iptal edip torrent den indiririm.Para ödeyeceğim sansürlü izleyeceğim bir de.Her şeyi geçtim 30 yaşındayım benim yerime yobazın tek...
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    1 Avatar
    Sedunar 2 sa. yeni yorumcu
    Ben bu sansür işinden hiç bir şey anlamadım, varmı yokmu olacakmı olmayacakmı hiç bir şey belli değil
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    ahmetsomuncu 4 sa.
    adamlar sadece tanıtımlara sansür koyduk içerikte bir sıkıntı yok değişiklik olmadan izleyeceksiniz diyor ... burada millet hala üyelik iptal üyelik iptal kasıyor... ayrıca dizide bir sansür yok .. sanırım burada kimsede netflix yok millet ahkam kesmeye gelmiş.. daha dün akşam diziye girdim bir sansür var mı acaba diye merak ettim, hiçbir bölümde sansür yoktu... ve ayrıca yine kimse okumuyor haberi, sansür haberi daha yayına alınmamış ve 11 ekim tarihinde çıkacak olan filmi için bir haber.. daha yazıyı okumadan nereden geliyor bu gaz arkadaş ya...
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    freshmind 5 sa.
    Aldatma, vurma, kırma, infaz etme, mafyalaşma, parmak kırma (sen anlat karadeniz dizisiydi sanırsam), ocak ateşinde el yakma, planlı işkence, baskı, zulüm, intikam serbest ! Sigara yasak.
    Gears 5 yasağı geldi aklıma. Bütün oyun ketçap gibi, bir onu parçalıyoruz bir bunu, testere ile adam ikiye bölüyoruz. Sigarayı sansürlemişlerdi
    . Bir kişi de çıkıp şunun adam akıllı izahatini yapsa.
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    Sexxx Dreams 21 sa.
    Bence bu tip sansür işlerini eleştirmek veya mantık arayıp dalga geçmek artık biraz cahillik olmaya başladı. Tamam esprisi komik de, zaten mantıktan değil iş veya zorunluluktan yapılıyor. Yani bu forumda bile 'şu diziyi ailemle izleyemiyorum, çok abartı bu nedir, her diziye zaten eşcinsellik koyun zaten iğrençç' tarzı yorumları sürekli görmek mümkün. Bu konu gibi konularda da işte sanki hayal ürünü sebeplerden dolayı sansür diye bir şey varmış gibi davranılıyor. Aklı evvel misiniz anlamadım ki. Sana göre tehlikeli görüntü sextir, diğerine göre belki biradır. Hani tamamen serbest bir şey sunulabilecek bir ortam mevcut değil. Sen sexi normal karşılayabilecek seviyedesindir ve sigara sansürüyle dalga geçersin ama başka bir dizinin konusunda da şu var bu var diye ağlarsın, senin seviyeni de o aşar. Kısaca çok şey yapmayın.
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    Glitz 21 sa.
    TV'de her ahlaksızlığı fetişi pornoyu yapıyorlar çocuğuyla birlikte aileler izliyor bunları da sorun yok bizim izlediğimiz hayal ürünü diziye sigara sansürü koyuyorlar.
    Toplum yapısına uymayan gazetelerin 3. sayfasında olmayan içeriklere yer veren diziler sarmıyor bunları.
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    mahmut716 1 gün
    la Netflix, çocukları düşünseydin, her yapımına gay sahneleri koymazdin. yeme bizi, Rtuk verdi uyarıyı, sen de müşteriyi kaybetmeyeyim Rtuk de tepeme binmesin diye, yalandan açıklama yaptın.
    yaşasın zorrent
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    DH Misafiri 1 gün
    twitchede alkol sigara sansürü gelsin o zaman en çok orada var adssad
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    DH Misafiri 1 gün
    Lan bu dizi sansürlenirse 10 dk da biter
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    Portraitclub 1 gün
    Adam Türk dizisinde kadının elini ocakta yakıyor, yatakta üstüne çıkıp çat çut tokatlıyor sansür yok. Olay yabancı içerik olduğu zaman sansür ??
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    Graphic Violence 1 gün
    Falcao gelmedi diye ortalığı ayağa kaldıran Abdürrahim istifa, Fatih Terim istifa diyen taraftarımız bir anda gözümde canlandı..Sonra Falcao geldi bu sefer de teknik ekip istifa diyorlar 5.hafta da 4 puan kaybımız var ne işe yaradı Falcao ? Neyse...
    Yönetmelikte açıkça İBYH'ler çocuklara uygun olmayan yayınları onların fark edemeyeceği şekilde sunmak ve ebeveyn tedbirleri almak zorunda diye bir madde var.
    Yani sen kamusal yayında fragman dahi olsa sigara gösterirsen ceza yersin. Netflix'te ceza yememek için yasanın etrafında dolaşıyor. Bunu daha önce de yaptı. (Bkz; Sex Educatiob)
    Veryansıncılık ve yangıncılık etmeyi çok seviyorsunuz. Adsmlar bir yandan işi kılıfına uydurup diğer yandan hizmet vermeye senin de gönlünü yapmaya çalışıyor. Saçma ama yönetmelik böyle.. Mesela BluTV'de de fragmanda her şey dönüyor anlamadığım şekilde. Mesela Netflix'te platformun içindeki tanıtımlarda mozaikli ama yayınlarda bir problem yok.
    Yok kamuoyu yoklamasıymış yok alıştıra alıştıraymış. Bu paranoyaklık sıkmadı mı sizi de ? Adamlar ısrarla böyle bir talep yok ebeveyn denetimini güçlendireceğiz diyorlar içeriklerin yaş sınırını yükseltiyorlar kısacası her türlü önlemi alıyorlar. Bu adamlar da farkında sansür varsa sen yoksun senden para alabilmesi için sansür yapmamalı. O yüzden bırakın adamlar işini yapsın.
    Arkadaş Bu ülkedeki yalaka yandaş yobaz cahil takımından ne kadar iğreniyorsam bu okumayan araştırmayan sorgulamayan veryansıncı ağlak, ezik muhalefetten de o kadar iğreniyorum. Buradakilerin Netflix abonesi olduğuna falan da inanmıyorum olsalar şayet açıp görürler ne var ne yok ? O kadar içerik var platformda hiçbirinde sansür yok breaking bad'de var. Sansür yapacak olsalar hepsine yaparlar zaten.
    Hepsine yaptıkları gün de topluca abonelikleri iptal ederiz zaten. Sansür yoksa her şey harika demektir zaten.
    Ayrıca şu entry'yi okumanızı tavsiye ediyorum. Uncut, Extended, Theatrical gibi kavramları öğrenin, lütfen.
    eksisozluk.com/...
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