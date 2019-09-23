Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! (Açıklama geldi)

Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Netflix, yayına devam edebilmek için RTÜK’ten lisans satın aldı. RTÜK’ün denetimi ile birlikte Netflix'deki içeriklere sansür uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye’nin sansür uygulaması, Breaking Bad filmi El Camino'nun fragmanı ile başladı.
Netflix, bugün sabah saatlerinde YouTube kanallarından El Camino filminin ikinci tanıtım fragmanını yayınladı. Fragmanın 28. saniyesi ile 34. saniyesi arasındaki sigara görüntüsü, Netflix Türkiye YouTube kanalında sansürlendi.
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El Camino filmi 11 Ekim tarihinde yayınlanacak. Fragmandaki sansürün, filmdeki diğer sakıncalı şeylere uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Netflix, RTÜK lisans başvurusunun ardından yaptığı açıklamada “Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.” demişti. 11 Ekim’de yayınlanacak El Camino filmi, Netflix’in Türkiye’ye özel sansür uyguladığı ilk yapımı olabilir.
Güncelleme: Netflix'ten açıklama geldi
Netflix Türkiye’den konuyla ilgili olarak şu açıklama geldi: “Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”
Netflix'in Türkiye ve global YouTube kanallarından yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz:
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Gears 5 yasağı geldi aklıma. Bütün oyun ketçap gibi, bir onu parçalıyoruz bir bunu, testere ile adam ikiye bölüyoruz. Sigarayı sansürlemişlerdi . Bir kişi de çıkıp şunun adam akıllı izahatini yapsa.
Toplum yapısına uymayan gazetelerin 3. sayfasında olmayan içeriklere yer veren diziler sarmıyor bunları.
yaşasın zorrent
Yönetmelikte açıkça İBYH'ler çocuklara uygun olmayan yayınları onların fark edemeyeceği şekilde sunmak ve ebeveyn tedbirleri almak zorunda diye bir madde var.
Yani sen kamusal yayında fragman dahi olsa sigara gösterirsen ceza yersin. Netflix'te ceza yememek için yasanın etrafında dolaşıyor. Bunu daha önce de yaptı. (Bkz; Sex Educatiob)
Veryansıncılık ve yangıncılık etmeyi çok seviyorsunuz. Adsmlar bir yandan işi kılıfına uydurup diğer yandan hizmet vermeye senin de gönlünü yapmaya çalışıyor. Saçma ama yönetmelik böyle.. Mesela BluTV'de de fragmanda her şey dönüyor anlamadığım şekilde. Mesela Netflix'te platformun içindeki tanıtımlarda mozaikli ama yayınlarda bir problem yok.
Yok kamuoyu yoklamasıymış yok alıştıra alıştıraymış. Bu paranoyaklık sıkmadı mı sizi de ? Adamlar ısrarla böyle bir talep yok ebeveyn denetimini güçlendireceğiz diyorlar içeriklerin yaş sınırını yükseltiyorlar kısacası her türlü önlemi alıyorlar. Bu adamlar da farkında sansür varsa sen yoksun senden para alabilmesi için sansür yapmamalı. O yüzden bırakın adamlar işini yapsın.
Arkadaş Bu ülkedeki yalaka yandaş yobaz cahil takımından ne kadar iğreniyorsam bu okumayan araştırmayan sorgulamayan veryansıncı ağlak, ezik muhalefetten de o kadar iğreniyorum. Buradakilerin Netflix abonesi olduğuna falan da inanmıyorum olsalar şayet açıp görürler ne var ne yok ? O kadar içerik var platformda hiçbirinde sansür yok breaking bad'de var. Sansür yapacak olsalar hepsine yaparlar zaten.
Hepsine yaptıkları gün de topluca abonelikleri iptal ederiz zaten. Sansür yoksa her şey harika demektir zaten.
Ayrıca şu entry'yi okumanızı tavsiye ediyorum. Uncut, Extended, Theatrical gibi kavramları öğrenin, lütfen.
eksisozluk.com/...
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