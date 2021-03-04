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    Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Netflix Türkiye'nin Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olarak adlandırılan üyelik paket fiyatları zamlandı. Netflix Türkiye üyelik fiyatlarına en az yüzde 30 oranında zam yapıldı.
    04 Mart 2021, 11:01 (Güncellendi, 4 gün)
    13,1b
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    Sinema ve Dizi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    174

    Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar
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    Neredeyse her gün fiyat artışlarına uyandığımız bu günlerde bir zam haberi de Netflix'ten geldi. Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam yapıldı.

    Yapılan güncelleme sonrası, daha önce 17.99 TL olan Temel Plan yani tek ekranlı seçenek 26.99 TL'ye çıktı. Standart Plan olarak adlandırılan iki ekranlı paket ise 29.99 TL'den 40.99 TL'ye yükseldi. Son olarak, Özel Plan yani UHD kalitesi sunan dört ekranlı paket ise 41.99 TL'den 54.99 TL'ye çıkmış durumda.

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    Netflix Türkiye üyelik paket fiyatları ile ilgili güncellemenin ardından bir resmi açıklama da geldi. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Ayrıca Bkz. "Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı"

    "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

    Netflix, geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'de ofis açacağını duyurmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye ofisi için yeni iş ilanı yayınlandı. Netflix'in Türkiye'de 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Netflix Türkiye, kullanıcıların e-posta hesaplarına gönderdiği mail ile yeni fiyatlar hakkında bilgilendirme yapıyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    BlackLead 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Tieion Amastris
    [color=#212121]100 lira internet + 40 lira netflix + kullandığın elektrik daha filmin yanında bir şey içeyim demeden ödediğin ücret pavyon hesabına döndü. Türkiye'de kafayı yemeden hayatta kalmak harbiden imkansıza yakın olmaya başladı.

    [color=#212121]Her şeye zam zam zam. Bunaltıyor cidden. İşin kötüsü her şey daha da kötüye gidebilir, gidecektir. Kimsenin güveni yok türk lirasına ve ekonomisine.
    [color=#212121]100 lira internet + 40 lira netflix + kullandığın elektrik daha filmin yanında bir şey içeyim demeden ödediğin ücret pavyon hesabına döndü. Türki...
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    20 Haziran 2019 tarihinde (son yapılan güncelleme tarihi), dolar kuru 5,78. Bugün ise 7,48. Aradaki değişim yüzde 29,23. Ülkenin kendi içinde de enflasyon oranı 2019'da yüzde 11,84, 2020'de ise yüzde 14,60 olmuş. Sadece döviz kuru güncellemesi ile şu an 24 TL oluyor paketler, bizim enflasyonumuz olduğu gibi (ki hesaba katmadım bile yukarıdaki ücrette) adamlarında kendi genel merkezlerinde ufak enflasyonları var. İzlediğimiz yapımların da hepsi yurtdışında çekiliyor ve herkes orada maaşını dolar ve euro endeksli alıyor. Yani o izlediğiniz The Witcher'da başrole dolar ile maaş veriliyor. Yerinde bir zam.
    Güncelleme: Yerinde ama zamanında mı? Değil. Pandemi zamanı hoş olmamış gerçekten.
    20 Haziran 2019 tarihinde (son yapılan güncelleme tarihi), dolar kuru 5,78. Bugün ise 7,48. Aradaki değişim yüzde 29,23. Ülkenin kend...
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    4 Yanıt Yanıtla +167
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    BlackLead 4 gün ( Mesaj Silindi )
    zamdan sonra bile en ucuz 1-2. ülkeye olmaya devam edicez.

    ağlanacak halimize gülüyoruz. şuraya bak rakiplerimiz arjantin, brezilya, kolombiya falan


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    zamdan sonra bile en ucuz 1-2. ülkeye olmaya devam edicez. ağlanacak halimize gülüyoruz. şuraya bak rakiplerimiz arjantin, brezilya, kolombiya falan ...
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    Shadow Fox 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yapsın, sonuna kadar hak ediyor adamlar...4 kişi oluncada miktar düşük zaten...Laga luga etmesin kimse, 1 paket sigara az içiversin...Boş laflar
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    Xakler 1 gün ( Mesaj Silindi ) Shadow Fox
    ABD’de 5 dolar ve oradaki arkadaşlarım almıyor torrente devam diyor, bizde ise 100TL dahi yapsalar çıkıp şu cümleyi kuracaklar var çok iyi biliyorum
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    İ istanblue001 (hakan ozyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar neflix ps4 de kullanan var mi

    Yürütme ayarlarını bulamıyorum kaliteyi sabitlemek istiyorum da

    Bu ay uye olmuştum zam yedik buda güzel
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    A artin98 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şimdilik sadece Amazon Prime Delivery ile birlikte gelen Amazon Prime'ı kullanın. MasterCard'ınız var, 2 ay ücretsiz alacaksınız.
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    shadow006 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix aç izle kolaycılığını seven ve diğer alternatiflerle uğracak zamanı olmayan arkadaşlar için kardeşlikle hala izlenebilir görünmekle beraber, torrent, iptv, apps, vs. konulardan anlayanlar için netflix ancak dizi için bir aylığına sanal kartla alınıp dizi tüm sezonları ile tüketilince de çıkılacak bir yer haline gelmiş durumda. Acı ama gerçek bu, bu içerikle bu fiyatlara 12 ay bireysel abonelik akıl işi değil.


    Netflix'in global bir şirket olduğunu unutup, Ekonomimiz ölmüş, ülke bitmiş deyip her şeyi hükümete bağlayarak bu fiyatlandırmayı haklı çıkarmaya çalışan arkadaşlara da, beceriksiz ekonomi yönetimi ile artık bıktıran bu muhalif kesimin ağzına laf veren hükümete de diyecek çok şey varda neyse yeri burası değil.



    8tl'ye Amazon candır deyip, prime videonun içeriğinin çoğalması dileğiyle [color=#4d5156]Jeffrey babayı gözlerinden öper sizlere de cümleten iyi geceler dilerim.
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix e ara verme zamanı
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    Venerable (Umut ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatların asıl sorumlusu Netflix'den önce berbat halde olan ekonomimiz ve Türk lirasının hiç olmadığı kadar değersiz olmasıdır.
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    DennisLars (Dennis ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix uzun zamandır kullanmıyorum kaliteli içerik çok fazla yok, mesela witcher falan çıkar o zaman 1 aylık yaptırır izlerim.

    Fiyat konusunda en full paketi 6 euro civarında hala global anlamda ucuz sayılır.
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    g.k. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İptal etmiştim zamanında. İsabet olmuş.
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    TulparHAN (5 4) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix de olan her şey internette zaten var. 480p yi 30 tl ye izleyeceğime 1080p yi bedava izlerim
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    JagerBomb (X Y ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    zam değil ki bu, zamcık.
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    netflix türkiye, üyelik ve
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