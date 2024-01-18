Netflix uygulaması Vision Pro'da çalışmayacak!

Tam Boyutta Gör Bir süredir Netflix’in mevcut iPad uygulamasının Vision Pro'da çalışacağı söyleniyordu. Ancak Mark Gurman'ın haberine göre, Apple'ın Vision Pro başlığı piyasaya çıktığında özel bir Netflix uygulamasına sahip olmayacak. Yayın devinin Apple'ın başlığı için özel bir uygulama başlatmayı planlamadığı ve iPad uygulamasını platformla uyumlu hale getirmek istemediği bildiriliyor.

Netflix, Vision Pro'da olmayacak

Bu hamle, kullanıcıların Netflix'teki içerikleri, Disney Plus, Max, Amazon Prime Video ve Paramount Plus gibi başlığı destekleyeceğini duyuran diğer yayın hizmetleri gibi özel bir uygulamada izleyemeyecekleri anlamına geliyor. Bunun yerine, kullanıcılar Netflix'teki içerikleri bir web tarayıcısında izlemek zorunda kalacaklar. Haliyle burada büyük bir deneyim kaybı yaşanacak. Ayrıca, Netflix'in web uygulamasındaki video kalitesi tarayıcıya göre değiştiğinden, kullanıcıların içeriği çevrimdışı izlemelerini engelleyecek ve çözünürlüğe sınırlamalar getirebilecek.

Apple Vision Pro, Disney’in 3D filmleriyle piyasaya çıkacak 1 gün önce eklendi

Öte yandan Netflix, Meta'nın Quest başlıkları serisi için bir uygulama oluşturmuştu, ancak bu uygulama bir süredir güncellenmiyor ve eskimiş durumda. Netflix’in Vision Pro için uygulama geliştirmemesi ayrıca resmi olarak da onaylandı. Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, Mac'lerde Netflix'in keyfini çıkarabildikleri gibi Vision Pro'daki web tarayıcısında da Netflix'in keyfini çıkarabilecekler" dedi.

Apple ise bir süre önce Vision Pro'nun Disney Plus ve Apple TV'den 3D filmler ve deneyimlerle piyasaya sürüleceğini duyurdu. Başlık piyasaya çıkar çıkmaz 150’dan fazla 3D filme sahip olacak. Bu filmler özel mekanlarda izlenerek deneyim artırılacak. Bununla birlikte Netflix’in 3.499 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro'da özel bir uygulama ile yer almaması anlaşılabilir bir durum. Netflix, muhtemelen başlığın büyük kitlelere ulaşmayacağını düşünüyor.

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