Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix uygulaması Vision Pro'da çalışmayacak!

    Apple'ın 3.499 dolarlık karma gerçeklik başlığında Netflix izlemek için web'de oturum açmanız gerekecek. Çünkü Netflix’in mevcut uygulaması Vision Pro üzerinde çalışmayacak.
    Netflix uygulaması Vision Pro'da çalışmayacak! Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Netflix’in mevcut iPad uygulamasının Vision Pro'da çalışacağı söyleniyordu. Ancak Mark Gurman'ın haberine göre, Apple'ın Vision Pro başlığı piyasaya çıktığında özel bir Netflix uygulamasına sahip olmayacak. Yayın devinin Apple'ın başlığı için özel bir uygulama başlatmayı planlamadığı ve iPad uygulamasını platformla uyumlu hale getirmek istemediği bildiriliyor.

    Netflix, Vision Pro'da olmayacak

    Bu hamle, kullanıcıların Netflix'teki içerikleri, Disney Plus, Max, Amazon Prime Video ve Paramount Plus gibi başlığı destekleyeceğini duyuran diğer yayın hizmetleri gibi özel bir uygulamada izleyemeyecekleri anlamına geliyor. Bunun yerine, kullanıcılar Netflix'teki içerikleri bir web tarayıcısında izlemek zorunda kalacaklar. Haliyle burada büyük bir deneyim kaybı yaşanacak. Ayrıca, Netflix'in web uygulamasındaki video kalitesi tarayıcıya göre değiştiğinden, kullanıcıların içeriği çevrimdışı izlemelerini engelleyecek ve çözünürlüğe sınırlamalar getirebilecek.

    Öte yandan Netflix, Meta'nın Quest başlıkları serisi için bir uygulama oluşturmuştu, ancak bu uygulama bir süredir güncellenmiyor ve eskimiş durumda. Netflix’in Vision Pro için uygulama geliştirmemesi ayrıca resmi olarak da onaylandı. Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, Mac'lerde Netflix'in keyfini çıkarabildikleri gibi Vision Pro'daki web tarayıcısında da Netflix'in keyfini çıkarabilecekler" dedi.

    Apple ise bir süre önce Vision Pro'nun Disney Plus ve Apple TV'den 3D filmler ve deneyimlerle piyasaya sürüleceğini duyurdu. Başlık piyasaya çıkar çıkmaz 150’dan fazla 3D filme sahip olacak. Bu filmler özel mekanlarda izlenerek deneyim artırılacak. Bununla birlikte Netflix’in 3.499 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro'da özel bir uygulama ile yer almaması anlaşılabilir bir durum. Netflix, muhtemelen başlığın büyük kitlelere ulaşmayacağını düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 407 yorum futbola geç başlayan futbolcular en iyi lens solüsyonu kia picanto alınır mı vespa tarzı motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02 N4120
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02 N4120
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız