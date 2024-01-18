Netflix uygulaması Vision Pro'da çalışmayacak!

Netflix, Vision Pro'da olmayacak
Bu hamle, kullanıcıların Netflix'teki içerikleri, Disney Plus, Max, Amazon Prime Video ve Paramount Plus gibi başlığı destekleyeceğini duyuran diğer yayın hizmetleri gibi özel bir uygulamada izleyemeyecekleri anlamına geliyor. Bunun yerine, kullanıcılar Netflix'teki içerikleri bir web tarayıcısında izlemek zorunda kalacaklar. Haliyle burada büyük bir deneyim kaybı yaşanacak. Ayrıca, Netflix'in web uygulamasındaki video kalitesi tarayıcıya göre değiştiğinden, kullanıcıların içeriği çevrimdışı izlemelerini engelleyecek ve çözünürlüğe sınırlamalar getirebilecek.
Öte yandan Netflix, Meta'nın Quest başlıkları serisi için bir uygulama oluşturmuştu, ancak bu uygulama bir süredir güncellenmiyor ve eskimiş durumda. Netflix’in Vision Pro için uygulama geliştirmemesi ayrıca resmi olarak da onaylandı. Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, Mac'lerde Netflix'in keyfini çıkarabildikleri gibi Vision Pro'daki web tarayıcısında da Netflix'in keyfini çıkarabilecekler" dedi.
Apple ise bir süre önce Vision Pro'nun Disney Plus ve Apple TV'den 3D filmler ve deneyimlerle piyasaya sürüleceğini duyurdu. Başlık piyasaya çıkar çıkmaz 150’dan fazla 3D filme sahip olacak. Bu filmler özel mekanlarda izlenerek deneyim artırılacak. Bununla birlikte Netflix’in 3.499 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro'da özel bir uygulama ile yer almaması anlaşılabilir bir durum. Netflix, muhtemelen başlığın büyük kitlelere ulaşmayacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.