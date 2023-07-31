Tam Boyutta Gör 6 Şubat’ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremin etkisi sürüyor. Netflix ve UNICEF, deprem bölgesine yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceğini duyurdu. Gaziantep Nurdağı’da GENÇ ALAN isimli bir gençlik merkezi kurulacak.

GENÇ ALAN’da gençlerin spor ve sanat aktivitelerine katılabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için bir ortam oluşturulacak. Merkezdeki aktivitelerden 1.000’den fazla gencin faydalanabilmesi hedefleniyor.

RTÜK ceza yağdırdı: Netflix, Disney ve Amazon’a “ahlak” cezası 4 gün önce eklendi

UNICEF bu merkezde altı ay süreyle gençlerin yeni yetkinlikler kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak özel bir eğitim programı sunacak. Netflix ise merkezin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak, gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenleyecek ve mentorluk sunacak. Gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesine de aracılık etmeyi hedefleyen Netflix Türkiye ekibi, ilgili aktivitelere doğrudan destek olacak.

Yapılan açıklamada; depremden etkilenen gençlerin gelişimi, sosyal hayata yeniden dahil olmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemek ve gelecekleri için bir umut olmak amacıyla GENÇ ALAN projesinin hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Netflix ve UNICEF deprem bölgesine gençlik merkezi kuruyor