Netflix ve UNICEF deprem bölgesine gençlik merkezi kuruyor

GENÇ ALAN’da gençlerin spor ve sanat aktivitelerine katılabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için bir ortam oluşturulacak. Merkezdeki aktivitelerden 1.000’den fazla gencin faydalanabilmesi hedefleniyor.
UNICEF bu merkezde altı ay süreyle gençlerin yeni yetkinlikler kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak özel bir eğitim programı sunacak. Netflix ise merkezin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak, gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenleyecek ve mentorluk sunacak. Gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesine de aracılık etmeyi hedefleyen Netflix Türkiye ekibi, ilgili aktivitelere doğrudan destek olacak.
Yapılan açıklamada; depremden etkilenen gençlerin gelişimi, sosyal hayata yeniden dahil olmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemek ve gelecekleri için bir umut olmak amacıyla GENÇ ALAN projesinin hayata geçirildiği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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