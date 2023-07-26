Netflix, yıllık 24 milyon TL maaşlı yapay zeka uzmanı arıyor

Netflix, yapay zeka uzmanı arıyor
Netflix, kısa bir süre önce yayın hizmetinin Makine Öğrenimi Platformu'nda (MLP) bir Ürün Müdürü için yeni bir iş ilanı yayınladı. Popüler akış hizmeti esasen hem çalışanlar hem de müşteriler için Netflix deneyimini iyileştirmek üzere makine öğrenimi ve yapay zekadan tam olarak yararlanabilecek bir kişi arıyor. İş ilanında bunun "Makine Öğrenimi Platformumuzun kaldıracını artırmak" için oluşturulan yeni bir rol olduğu belirtiliyor.
Netflix, yapay zeka kullanımını "harika içerikler satın almamıza ve oluşturmamıza yardımcı olmak, kişiselleştirme yoluyla üyelerin kendileri için doğru içeriği seçmelerine yardımcı olmak, ödeme işlemlerimizi ve diğer gelir odaklı girişimlerimizi optimize etmek" ile ilişkilendiriyor. Başka bir deyişle, yapay zeka tüm operasyonun ayrılmaz bir parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
Rolün önemi, teklif edilen maaşa da yansıyor. Netflix, doğru kişi için yılda en az 300.000 dolar (8 milyon TL), en fazla 900.000 dolar (24 milyon TL) ödemeye hazır. Buna karşılık Netflix, şirketin ileriye dönük yapay zeka stratejisini tanımlayabilecek, platformda yapay zeka destekli yeni özellikler başlatabilecek ve Netflix'te çalışan diğer herkese MLP'den nasıl yararlanacaklarını öğretmek için bir eğitim sistemi oluşturabilecek birini istiyor.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/netflix-needs-an-ai-expert-offers-900000-salary https://jobs.netflix.com/jobs/278437235 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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