Netflix, yeni özelliğiyle içeriklere erişimi kolaylaştırdı

Kişisel yeni alan: My Netflix
My Netflix, ekranın sağ alt köşesinde bulunan "İndirilenler" sekmesinin yerini almış durumda. Yeni özellik, kişilerin daha sonra izlemek üzere işaretledikleri tüm dizi ve filmlere tek bir yerden kolayca erişmesini sağlıyor. Ayrıca, Benim Netflix'im sekmesi üzerinden sonsuz kaydırma yapmadan izlenmek istenen içeriklere daha rahat erişilebiliyor.
Benim Netflix'im bölümü mobilde açıldı
Netflix’in açıklamasına göre, My Netflix bölümü kişinin uygulamayı kullanım şekline göre şekilleniyor. Benim Netflix’im bölümü, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunuldu, Ağustos ayı başlarında da Android cihaz kullanıcılarına açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: