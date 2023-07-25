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    Anlık Bildirim

    Netflix, yeni özelliğiyle içeriklere erişimi kolaylaştırdı

    Netflix, mobil uygulamasına My Netflix sekmesini ekledi. Benim Netflix'im alanı ilk olarak iPhone kullanıcılarına açıldı. Peki, burası neler içeriyor?           
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    Netflix yeni özelliği My Netflix Tam Boyutta Gör
    Netflix, kişinin listeye eklediği ve beğendiği içerikleri daha kolay bulmasını sağlayacak yeni özelliğini mobilde kullanıma sundu. My NetflixBenim Netflix’im" olarak adlandırılan yeni sekme, son izlenen film ve diziler, indirilenler, fragmanlar ve Netflix’e gelecek yeni filmler ve diziler için hatırlatıcı, beğenilen filmler ve diziler, "İzlemeye Devam Et", "Listem" bölümünü içeriyor.

    Kişisel yeni alan: My Netflix

    My Netflix, ekranın sağ alt köşesinde bulunan "İndirilenler" sekmesinin yerini almış durumda. Yeni özellik, kişilerin daha sonra izlemek üzere işaretledikleri tüm dizi ve filmlere tek bir yerden kolayca erişmesini sağlıyor. Ayrıca, Benim Netflix'im sekmesi üzerinden sonsuz kaydırma yapmadan izlenmek istenen içeriklere daha rahat erişilebiliyor.

    Benim Netflix'im bölümü mobilde açıldı

    Netflix’in açıklamasına göre, My Netflix bölümü kişinin uygulamayı kullanım şekline göre şekilleniyor. Benim Netflix’im bölümü, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunuldu, Ağustos ayı başlarında da Android cihaz kullanıcılarına açılacak.

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