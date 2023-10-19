Netflix yurtdışı abonelik fiyatlarına zam geldi! Sırada Türkiye mi var?

Tam Boyutta Gör Gelişen ekonomik süreçler nedeniyle geçtiğimiz aylarda paket fiyatlarına zam yapacağını açıklayan Netflix, Hollywood grevi nedeniyle bu planını biraz ertelemişti. Grevin geçici olarak sona ermesinin ardından zamlar da gündeme geldi.

Netflix zamları yolda

Netflix ilk etapta ABD, İngiltere ve Fransa’da fiyat artışlarını başlatıyor. Firmanın reklamlı olarak sunduğu Netflix Ad-free özel plan ve Netflix Standart paketşu an için zamlı fiyatların dışında kalıyor. 1 cihaza izin veren Giriş (Basic) ve 4 cihaza izin veren Ultra HD Premium paketler zamdan etkileniyor. Buna göre yeni zamlı fiyatlar şu şekilde:

Netflix fiyatı ne kadar? Güncel Netflix üyelik ücretleri 8 ay önce eklendi

Netflix zamlı fiyatlar:

Giriş paketi (Basic plan)ABD için 11.99$, Avrupa için 10.99 Euro

Premium paket ABD için 22.99$, Avrupa için 19.99 Euro

Reklamlı paket (Ad-free Plan) 6.99$ ya da 5.99 Euro

Standart paket 15.49$ ya da 13.49 Euro

Ülkemizde Eylül ayı başlarında Netflix paketlerine zam gelmişti. Yeni gelişmelere bakarak aylık 100TL olan giriş paketinin ve aylık 200TL olarak Premium paketinin zamlanma ihtimalinden bahsedebiliriz. Henüz ülkemizde reklamlı paket kullanımda değil ancak pilot ülkelerde yeni aboneliklerin yüzde 30’unun reklamlı pakete geldiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Netflix yurtdışı abonelik fiyatlarına zam geldi!