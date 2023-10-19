Netflix yurtdışı abonelik fiyatlarına zam geldi! Sırada Türkiye mi var?

Netflix zamları yolda
Netflix ilk etapta ABD, İngiltere ve Fransa’da fiyat artışlarını başlatıyor. Firmanın reklamlı olarak sunduğu Netflix Ad-free özel plan ve Netflix Standart paketşu an için zamlı fiyatların dışında kalıyor. 1 cihaza izin veren Giriş (Basic) ve 4 cihaza izin veren Ultra HD Premium paketler zamdan etkileniyor. Buna göre yeni zamlı fiyatlar şu şekilde:
Netflix zamlı fiyatlar:
- Giriş paketi (Basic plan)ABD için 11.99$, Avrupa için 10.99 Euro
- Premium paket ABD için 22.99$, Avrupa için 19.99 Euro
- Reklamlı paket (Ad-free Plan) 6.99$ ya da 5.99 Euro
- Standart paket 15.49$ ya da 13.49 Euro
Ülkemizde Eylül ayı başlarında Netflix paketlerine zam gelmişti. Yeni gelişmelere bakarak aylık 100TL olan giriş paketinin ve aylık 200TL olarak Premium paketinin zamlanma ihtimalinden bahsedebiliriz. Henüz ülkemizde reklamlı paket kullanımda değil ancak pilot ülkelerde yeni aboneliklerin yüzde 30’unun reklamlı pakete geldiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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