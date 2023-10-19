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    Netflix yurtdışı abonelik fiyatlarına zam geldi! Sırada Türkiye mi var?

    Artan maliyetler nedeniyle zam yapma kararı alan Netflix, ilk etapta 3 ülke belirledi. 1 cihaza izin veren Giriş ve 4 cihaza izin veren Ultra HD Premium paketlerin fiyatı arttı.
    Netflix yurtdışı zam Tam Boyutta Gör
    Gelişen ekonomik süreçler nedeniyle geçtiğimiz aylarda paket fiyatlarına zam yapacağını açıklayan Netflix, Hollywood grevi nedeniyle bu planını biraz ertelemişti. Grevin geçici olarak sona ermesinin ardından zamlar da gündeme geldi.

    Netflix zamları yolda

    Netflix ilk etapta ABD, İngiltere ve Fransa’da fiyat artışlarını başlatıyor. Firmanın reklamlı olarak sunduğu Netflix Ad-free özel plan ve Netflix Standart paketşu an için zamlı fiyatların dışında kalıyor. 1 cihaza izin veren Giriş (Basic) ve 4 cihaza izin veren Ultra HD Premium paketler zamdan etkileniyor. Buna göre yeni zamlı fiyatlar şu şekilde:

    Netflix zamlı fiyatlar:

    • Giriş paketi (Basic plan)ABD için 11.99$, Avrupa için 10.99 Euro
    • Premium paket ABD için 22.99$, Avrupa için 19.99 Euro
    • Reklamlı paket (Ad-free Plan) 6.99$ ya da 5.99 Euro
    • Standart paket 15.49$ ya da 13.49 Euro

    Ülkemizde Eylül ayı başlarında Netflix paketlerine zam gelmişti. Yeni gelişmelere bakarak aylık 100TL olan giriş paketinin ve aylık 200TL olarak Premium paketinin zamlanma ihtimalinden bahsedebiliriz. Henüz ülkemizde reklamlı paket kullanımda değil ancak pilot ülkelerde yeni aboneliklerin yüzde 30’unun reklamlı pakete geldiği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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