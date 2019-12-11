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    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor

    Netflix, Hindistan'da yüzde 50 indirimli yıllık abonelik paketini test etmeye başladı. Testlerin olumlu sonuçlanması halinde yıllık abonelik seçeneğinin ülkemizde de sunulması bekleniyor.
    1 gün
    8,1b
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    21
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
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    Yıllardır piyasada dişli rakibi bulunmayan Netflix, Kasım ayından itibaren Disney+ ve Apple TV+ platformları ile rekabet halinde. Yerel fiyatlandırmalar ve özel promosyonlar ile rakiplerine göre fiyat avantajı sunmak isteyen Netflix, şimdi de yüzde 50 indirimli yıllık aboneliği test ediyor.

    Yıllık abonelik seçeneği Hindistan’da test edilmeye başlandı. Aylık abonelik ile yılda 9588 Hindistan rupisine denk gelen 12 aylık Netllix aboneliği, yıllık seçenek sayesinde yüzde 50 indirimli yani 4799 Hindistan rupisine denk geliyor. 12 aylık abonelik başlattığınızda ücreti peşin olarak ödüyorsunuz. 12 ay ödemek istemiyorsanız 6 aylık paketi yüzde 30, 3 aylık paketi ise yüzde 20 indirimle alabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı!"

    Netflix, abonelik ücretleriyle ilgili testlerini genellikle Hindistan’da test edip olumlu sonuç alması halinde Türkiye’de ve tüm dünyada kullanıma sunuyor. Örneğin Hindistan’da test edilen mobil abonelik paketi, ülkemizde de test edilmişti. Mobil aboneliği görme şansı elde eden bazı kullanıcılar aylık 8 lira ücretle bu pakete abone olabildi.

    Yıllık indirimli Netflix aboneliğinin de ilerleyen zamanda Türkiye’de test edilmeye başlanması bekleniyor. Şu anda Netflix’in en üst paketi aylık 41,99 TL ücrete sahip. Yıllık aboneliğin yüzde 50 indirimle sunulması halinde aylık 20,99 TL’ye denk gelecek. Bu paketi şifre paylaşımıyla 4 kişinin aynı anda kullanabildiğini düşünürsek aylık kişi başı 5,2 TL’ye Netflix kullanabileceğiz.



    https://gadgets.ndtv.com/entertainment/news/netflix-annual-3-6-12-months-long-term-subscription-plan-testing-india-2147073 Yorum Yaz
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    labtek38 1 gün en beğenilen bio technolog
    Öyle olmuyor. Enpara aylık 30₺ ye kadar olan harcamanın yarısını veriyor. Yani tek seferde 200₺ ödersen alacağın indirim en fazla 15 ₺ oluyor.
    Yanıtla +7
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    sadrag 1 gün
    Disney+ bana nedense çok cazip geliyor. Tekrar izlemek isteyeceğim o kadar çok filmi varki. Sadece bu bile yeterli geliyor. Birde kaliteli yeni içerikler eklerse netflix filan hikaye gibi olur şahsen benim için..
    Disney+ bana nedense çok cazip geliyor. Tekrar izlemek isteyeceğim o kadar çok filmi varki. Sadece bu bile yeterli geliyor. Birde kaliteli yeni içerikler eklers...
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    Yanıtla +5
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    WarSaw 1 sa.
    netflix iyi güzelde dizileri başta güzel oluyor sonra cacığa bağlıyor hepside belli hedef kitlesine odaklı çekiliyor ya uzay bilimkurgu ayağına anaokulu bebelerine ya zehirli yağmur ayağına triplerde liseli ergenlere ya bilmemneye lezbiyenlere ya bilmemneye gay lere ya bilmemneye ortayaş grubuna adamların tek bir bakış açısı var belli yaş grubunu hedef alıp gerilim, bilimkurgu, romantizm ayrı ayrı saldırıyorlar hangi tutarsa oradan devam.
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    Led Zeppelin 4 sa.
    Benzerini Spotify aile ya da öğrenci için yapsa çok güzel olur.
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    OverClocK1ng 4 sa.
    4 kişiye FullHD veya 1 kişiye HD Ready yerine 1 kişiye sadece 1 cihazdan FullHD sunsalar görecekler ki en çok o satılacak. Ama kafa yok ki...
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    asaltek 16 sa.
    Ortakçılara göz açtırmayacakları zamana az kaldı demek ki.
    Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim, ama bu işin sonu bence her türlü, yapılacak yeni düzenlemelerle ortakçıların başına patlayacak.
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    Haplo 19 sa.
    Öyle bir şey gelirse alırım.
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    castigatetr 20 sa.
    Süper haber
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    TearsForFears 21 sa.
    Böyle bir kampanya çok iyi olur. Netflix te aradığım çoğu dizi olmamasına karşın böyle uygun fiyatlandırmalar olursa abone olunabilir. En düşük sd paket 20 liraya yakındı herhalde. 12 ay 20 liradan 240 lira böl yarıya 120 lira. Aylık 10 liraya gelecek iyi fiyat. Fakat rtük 2-3 ay sonra sansürlere başlarsa kalan aylar sıkıntı olur
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    akbirkurt 1 gün
    Bir nevi taahhüt gibi olur. Herkes yıllık paket alır.
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    Sic Parvis Magna 1 gün
    Yıllık üyelik ne zamandır bekliyordum çok iyi olur gelmesi en kisa zamanda bize de gelir.
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    alemburda34 1 gün
    aile paketi + yıllık üyelik çok iyi tutar bu paket
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