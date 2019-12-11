Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor

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Yıllardır piyasada dişli rakibi bulunmayan Netflix, Kasım ayından itibaren Disney+ ve Apple TV+ platformları ile rekabet halinde. Yerel fiyatlandırmalar ve özel promosyonlar ile rakiplerine göre fiyat avantajı sunmak isteyen Netflix, şimdi de yüzde 50 indirimli yıllık aboneliği test ediyor.

Yıllık abonelik seçeneği Hindistan’da test edilmeye başlandı. Aylık abonelik ile yılda 9588 Hindistan rupisine denk gelen 12 aylık Netllix aboneliği, yıllık seçenek sayesinde yüzde 50 indirimli yani 4799 Hindistan rupisine denk geliyor. 12 aylık abonelik başlattığınızda ücreti peşin olarak ödüyorsunuz. 12 ay ödemek istemiyorsanız 6 aylık paketi yüzde 30, 3 aylık paketi ise yüzde 20 indirimle alabiliyorsunuz.

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Netflix, abonelik ücretleriyle ilgili testlerini genellikle Hindistan’da test edip olumlu sonuç alması halinde Türkiye’de ve tüm dünyada kullanıma sunuyor. Örneğin Hindistan’da test edilen mobil abonelik paketi, ülkemizde de test edilmişti. Mobil aboneliği görme şansı elde eden bazı kullanıcılar aylık 8 lira ücretle bu pakete abone olabildi.

Yıllık indirimli Netflix aboneliğinin de ilerleyen zamanda Türkiye’de test edilmeye başlanması bekleniyor. Şu anda Netflix’in en üst paketi aylık 41,99 TL ücrete sahip. Yıllık aboneliğin yüzde 50 indirimle sunulması halinde aylık 20,99 TL’ye denk gelecek. Bu paketi şifre paylaşımıyla 4 kişinin aynı anda kullanabildiğini düşünürsek aylık kişi başı 5,2 TL’ye Netflix kullanabileceğiz.

https://gadgets.ndtv.com/entertainment/news/netflix-annual-3-6-12-months-long-term-subscription-plan-testing-india-2147073