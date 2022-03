Netflix, Zelenski'nin dizisini platforma geri getirdiğini duyurdu

Ukrayna devlet başkanı olmadan önce aktör olan Volodimir Zelenski'nin başrolünde oynadığı hicivli bir komedi dizisi Servant of the People(Halkın Hizmetkarı) tekrardan Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizi, şu an için ABD'deki Netflix kullanıcıları tarafından izlenebiliyor.

Daha önce de Netflix'te yayınlanmıştı

2015 yılında yayınlanmaya başlayan ve toplamda 3 sezon süren Servant of the People, başrolünde Zelenski'nin oynadığı bir lise tarih öğretmeni karakterinin öğretmenlikten cumhurbaşkanlığa yükseliş hikayesini anlatıyor.

Netflix, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte izleyiciler tarafından merak edilen bir dizi haline gelmesiyle Servant of the People'ı ABD'deki kullanıcılarına tekrar sunduğunu duyurdu. Dizi, daha önce 2017'den 2021'e kadar platformda izlenebiliyordu. Bu, dizinin platforma ikinci gelişi oldu.

