Nexus One'ın transatlantik yolculuğu bu ayın sonunda başlayabilir

Ocak ayında Kuzey Amerika'da satışa sunulan Nexus One'ın Amerika dışındaki yolculuğu bu ayın sonunda başlayabilir.

Google'in ilk akıllı telefonunu İngiltere'deki teknoloji severlere sunmaya hazırlanan Vodafone UK, N1 için hazırladığı sayfada bugün iki kez değişikliğe gitti. Vodafone, ilk önce sayfadaki Coming Soon yazısının hemen altına "Nisan" yazarak telefonu bu ay içersinde satışa sunacağını duyurdu ancak kısa bir süre sonra sayfadaki "Nisan" yazısını kaldırdı. Birçok operatörün verdiği açıklara benzer olarak Vodafone'un yaptığı bu değişikliğin Nexus One'ın Amerika dışında ilk defa bu ay içersinde satışa sunulacağına işaret olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de satışa sunulacak olan Nexus One, Amerika'daki versiyonuyla birebir paralellik gösteriyor. 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinden gücünü alan N1, 3.7 inçlik AMOLED ekranında 800x480 piksellik görüntü sunarken, üzerinde 5 Megapiksellik kameraya sahip.