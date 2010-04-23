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Nexus One'ın transatlantik yolculuğu bu ayın sonunda başlayabilir

9 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Ocak ayında Kuzey Amerika'da satışa sunulan Nexus One'ın Amerika dışındaki yolculuğu bu ayın sonunda başlayabilir.

Google'in ilk akıllı telefonunu İngiltere'deki teknoloji severlere sunmaya hazırlanan Vodafone UK, N1 için hazırladığı sayfada bugün iki kez değişikliğe gitti. Vodafone, ilk önce sayfadaki Coming Soon yazısının hemen altına "Nisan" yazarak telefonu bu ay içersinde satışa sunacağını duyurdu ancak kısa bir süre sonra sayfadaki "Nisan" yazısını kaldırdı. Birçok operatörün verdiği açıklara benzer olarak Vodafone'un yaptığı bu değişikliğin Nexus One'ın Amerika dışında ilk defa bu ay içersinde satışa sunulacağına işaret olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de satışa sunulacak olan Nexus One, Amerika'daki versiyonuyla birebir paralellik gösteriyor. 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinden gücünü alan N1, 3.7 inçlik AMOLED ekranında 800x480 piksellik görüntü sunarken, üzerinde 5 Megapiksellik kameraya sahip.


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tolga145 9 yıl
htc tabanlı ama internet ve browser konusunda çok iyimiş
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Fashionality 9 yıl
çok uçuk rakamlar olmadığı müddetçe (ki imkansız) alınabilir bi cihaz
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Tolgá 9 yıl
3g sorunundan sonra pek alınacağını sanmıyorum..
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Silluine 9 yıl

DEATH71

3g sorunundan sonra pek alınacağını sanmıyorum..


3G ile ilgili herhangibir sorun yasamiyorum. Bahsettiginiz sorun 1700 Mhz bandinda yasaniyormus. Ulkemizde 2100 Mhz bandi kullaniliyor ve herhangibir sikinti yok
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TELESCOPE 9 yıl
şu an için piyasada tercihlere göre yok, yok zaten
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