NFC teknolojisi yeni yetenekler kazanıyor! İşte yol haritası

NFC teknolojisi yeni yetenekler kazanıyor
Kısa süre önce Apple ve Google temsilcilerinin de yer aldığı NFC Forumu, önümüzdeki iki ila beş yıl içinde NFC teknolojisinde yaşanacak gelişmeleri özetledi. Bu hedeflerin en başında, şu anda küçük bir mesafe içinde faaliyet gösteren teknolojinin gelecekte dört ila altı kat daha geniş bir kapsama alanı sunacağı yer alıyor. Böylece işlemleri hızlandırırken, kullanıcıları titiz hizalama ihtiyacından kurtaracak.
Arttırılmış şarj hızları ve yeni özellikler
NFC teknolojisinde yaşanacak bir diğer dönüm noktası ise, NFC üzerinden kablosuz şarj özelliklerinin geliştirilmesi olacak. Grup, mevcut kablosuz güç ve şarj kapasitesinin 1W'tan 3W'a yükseltmeyi hedefliyor. Böyle bir yükseltme, daha küçük cihazlar için kablosuz şarj olanağı sağlayabilir.
Bu gelişmelere ek olarak Forum, tek bir dokunuşla birden fazla eylem gerçekleştirmesini sağlayacak çok amaçlı işlevsel özelliklerin de yolda olduğunu söylüyor. Bu özellik aynı zamanda yeni ve heyecan verici uygulamalara fırsat tanıyabilir. Bu yenilikler heyecan verici olsa da, NFC Forum tarafından net bir tarih paylaşılmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu ilerlemelerin gerçeğe dönüşmesi ve günlük cihazlarda yolunu bulması biraz zaman alacak diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D