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    NFC teknolojisi yeni yetenekler kazanıyor! İşte yol haritası

    Sony, NXP Semiconductors ve Nokia tarafından kululan NFC Forum, NFC teknolojisinin kazanacağı yeni özellikleri duyurdu. İşte önümüzdeki iki ila beş yıl içinde NFC teknolojisinde yaşanacak gelişmeler.
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    NFC teknolojisi yeni yetenekler kazanıyor! İşte yol haritası Tam Boyutta Gör
    NFC teknolojisi, başta akıllı telefonlar olmak üzere, alışverişten ödemelere kadar hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Öyle ki NFC'yi destekleyen bir akıllı telefonunuz varsa medya, kişileri aktarma, ödeme, otobüs kartı kullanma gibi birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi Sony, NXP Semiconductors ve Nokia tarafından kululan NFC Forum, NFC'nin geleceğini gösteren bir yol haritası paylaştı. Gelin NFC'nin kazanacağı yeteneklere hep birlikte göz atalım. 

    NFC teknolojisi yeni yetenekler kazanıyor

    Kısa süre önce Apple ve Google temsilcilerinin de yer aldığı NFC Forumu, önümüzdeki iki ila beş yıl içinde NFC teknolojisinde yaşanacak gelişmeleri özetledi. Bu hedeflerin en başında, şu anda küçük bir mesafe içinde faaliyet gösteren teknolojinin gelecekte dört ila altı kat daha geniş bir kapsama alanı sunacağı yer alıyor. Böylece işlemleri hızlandırırken, kullanıcıları titiz hizalama ihtiyacından kurtaracak.

    Arttırılmış şarj hızları ve yeni özellikler

    NFC teknolojisinde yaşanacak bir diğer dönüm noktası ise, NFC üzerinden kablosuz şarj özelliklerinin geliştirilmesi olacak. Grup, mevcut kablosuz güç ve şarj kapasitesinin 1W'tan 3W'a yükseltmeyi hedefliyor. Böyle bir yükseltme, daha küçük cihazlar için kablosuz şarj olanağı sağlayabilir. 

    Bu gelişmelere ek olarak Forum, tek bir dokunuşla birden fazla eylem gerçekleştirmesini sağlayacak çok amaçlı işlevsel özelliklerin de yolda olduğunu söylüyor. Bu özellik aynı zamanda yeni ve heyecan verici uygulamalara fırsat tanıyabilir. Bu yenilikler heyecan verici olsa da, NFC Forum tarafından net bir tarih paylaşılmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu ilerlemelerin gerçeğe dönüşmesi ve günlük cihazlarda yolunu bulması biraz zaman alacak diyebiliriz. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 43 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    Forumdan Konular

    araba marş basmıyor galeriden araba alınır mı eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir half life konsol açma gözlük camı soyulması tamiri

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