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    Fractal, Blockchain oyun cüzdanını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Blockchain teknolojisinin her geçen gün gelişmesi ile beraber bu alandaki çalışmalarda artış gösteriyor. Oyun odaklı NFT platformu Fractal, Web3 oyuncuları için dijital kripto cüzdanı geliştiriyor.
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    NFT Platformu Fractal’dan Blockchain Oyun Cüzdanını
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    Kripto para birimlerinin benimsenmesi ile beraber kripto para sektöründeki diğer alanlarda gelişme kaydetmeye devam ediyor diyebiliriz. Twitch kurucu ortağı Justin Kan tarafından 30 Aralık tarihinde başlatışan NFT platformu Fractal, Blockchain oyun cüzdanını piyasaya sürecek.

    Oyun şirketlerinin hayranlara yeni ürünler sunması için bir pazar yeri görevi gören Fractal’ın kurucu ortağı Justin Kan, yaptığı röportajda konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Aslında bir blockchain oyununa dokunan çok fazla insan yok. Dünyada yaklaşık 1,4 milyon cüzdan ve 3 milyar oyun oyuncusu var. Kan, daha önce oyuncular için popüler bir yayın platformu olan Twitch’in kurucu ortağıydı. Bunun yanında Blockchain oyunlarını çok daha yaygın hale getirmek için kullanılabilirlik tarafını geliştirmemiz gerekecek” 

    Son olarak Fractal’ın yeni ürünü, kullanıcıların mevcut Google hesaplarını kullanarak bir Fractal cüzdan oluşturarak saniyeler içinde Blockchain oyunu oynamaya başlamalarına olanak tanıyacak.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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