Nike’ın NFT’ler ve metaverse projesinde yeni gelişme

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Ethereum ağı üzerinde birçok önemli proje yer alıyor. Durum böyle olunca önemli şirketler de yeni projelerinde özellikle Ethereum’u tercih ediyor. Nike’ın Web3 kolu olan RTFKT de Ethereum’a göz kırpan isimlerden biri oldu. Metaverse ve NFT odaklı çalışmalar yapan RTFKT, Ethereum Ad Hizmeti (ENS) alan adı aldığını açıkladı.

Spor ayakkabı ve giyim markası Nike’ın Web3 kolu RTFKT, dotswoosh.eth alan adını 19.72 ETH yani yaklaşık 35.000 dolar karşılığında satın aldı.

Web3 projelerinde RTFKT üzerinden ilerleyen Nike, yaptığı bu son hamle ile toplamda 10 Ethereum Ad Hizmeti (ENS) alan adına ulaştı. Ayrıca Nike’ın 2021’ın sonunda metaverse ve NFT çalışmaları için RTFKT’yi satın aldığını da hatırlatalım.

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Nike, neden bu alan adını tercih ettiğini ise henüz açıklamadı. Ancak bazı Twitter kullanıcılarının tahminlerine göre; bu satın alım ile Nike, gelecekte ENS alt alanlarını yayınlamak için bu alan adını kullanmak istiyor.

Nike, ayrıca belirli NFT’lerin veya diğer varlıkların sahiplerinin dotswoosh.eth altında bir ENS alt etki alanı kaydetmesine izin verebilir. Son olarak Nike kısa süre önce ilk Ethereum NFT spor ayakkabısı olan RTFKT x Nike Dunk Genesis CryptoKicks’I tanıtmıştı.

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