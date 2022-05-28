Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HTC’nin Metaverse odaklı telefonu ertelendi

    Zamanında telefon dünyasının liderlerinden olan HTC, uzun süredir üst seviye telefon üretmiyordu. Şirket, bu sene Metaverse odaklı üst seviye cihaz geliştirdiğini belirtmişti ancak cihaz ertelendi.
    Oy Ver

    HTC’nin Metaverse odaklı telefonu ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon devriminin başlangıcında Samsung ile beraber Android dünyasına hükmeden HTC, pazar payının neredeyse tamamen kaybetti. HTC, 2018 yılından beri üst seviye amiral gemisi cihaz üretmeyi de bırakmıştı ancak bu senenin başında firma, Metaverse odaklı yeni bir üst seviye akıllı telefon geliştirdiğini duyurmuştu. Ancak görünüşe göre cihaz ertelenmiş durumda.

    Nisan ayında çıkış yapacaktı

    HTC’nin Metaverse odaklı telefonunun Nisan ayında tanıtılması planlanıyordu ancak Nisan ayında HTC herhangi bir duyuru yapmadı. Bunun üzerine HTC sonunda bir açıklama yaptı. Firma, “Metaverse” cihazının ertelenmek zorunda kaldığını belirtti. Gecikmenin sebebi ise özellikle Tayvan’da devam eden COVID-19 sebepli tedarik zinciri problemlerine bağlandı.

    HTC’nin Metaverse odaklı akıllı telefonun nasıl bir yenilik ile geleceği bilinmiyor ancak firma zamanında kripto cüzdan entegre bir akıllı telefon tanıtmıştı. Metaverse odaklı cihazın HTC’nin Vive Flow VR cihazı ile beraber çalışması da ihtimallerden biri olarak gözüküyor. HTC’nin Metaverse odaklı Android telefonu, firmanın 2018’de tanıttığı U12+’dan sonraki ilk üst seviye akıllı telefonu olacak. Bakalım HTC, yeni telefonu ile pazar payından bir parça çalabilecek mi.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/05/27/htc-metaverse-phone-delay/#:~:text=HTC's%20Metaverse%2Dfocused%20Android%20phone%20hit%20with%20a%20real%2Dworld%20delay&text=It's%20been%20ages%20since%20HTC,because%20of%20the%20real%20world. https://winfuture.de/news,129882.html https://static0.srcdn.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/HTC-Metaverse-Phone-Render.jpg
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız