HTC’nin Metaverse odaklı telefonu ertelendi

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Akıllı telefon devriminin başlangıcında Samsung ile beraber Android dünyasına hükmeden HTC, pazar payının neredeyse tamamen kaybetti. HTC, 2018 yılından beri üst seviye amiral gemisi cihaz üretmeyi de bırakmıştı ancak bu senenin başında firma, Metaverse odaklı yeni bir üst seviye akıllı telefon geliştirdiğini duyurmuştu. Ancak görünüşe göre cihaz ertelenmiş durumda.

Nisan ayında çıkış yapacaktı

HTC’nin Metaverse odaklı telefonunun Nisan ayında tanıtılması planlanıyordu ancak Nisan ayında HTC herhangi bir duyuru yapmadı. Bunun üzerine HTC sonunda bir açıklama yaptı. Firma, “Metaverse” cihazının ertelenmek zorunda kaldığını belirtti. Gecikmenin sebebi ise özellikle Tayvan’da devam eden COVID-19 sebepli tedarik zinciri problemlerine bağlandı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ten metaverse açıklaması 20 sa. önce eklendi

HTC’nin Metaverse odaklı akıllı telefonun nasıl bir yenilik ile geleceği bilinmiyor ancak firma zamanında kripto cüzdan entegre bir akıllı telefon tanıtmıştı. Metaverse odaklı cihazın HTC’nin Vive Flow VR cihazı ile beraber çalışması da ihtimallerden biri olarak gözüküyor. HTC’nin Metaverse odaklı Android telefonu, firmanın 2018’de tanıttığı U12+’dan sonraki ilk üst seviye akıllı telefonu olacak. Bakalım HTC, yeni telefonu ile pazar payından bir parça çalabilecek mi.

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