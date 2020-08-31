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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nimbus Data dünyanın en yüksek kapasiteli QLC NAND belleğini duyurdu

    Nimbus ExaDrive NL depolama sürücüsü QLC NAND modülleri barındıran en yüksek kapasiteli sürücü ünvanını aldı. Ayrıca SAS ara birimi destekleyen ilk QLC NAND belleği.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nimbus Data dünyanın en yüksek kapasiteli QLC NAND belleğini duyurdu

    Son dönemde NAND sektörünün üzerinde çalıştığı yeniliklerden birisi de QLC NAND durumunda. Bir hücreye 4 bit veri sığdıran QLC NAND belleklerde yavaş yavaş verimlilik yakalanmaya başladı. Kapasite rekorları da gecikmedi.

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    Nimbus ExaDrive NL özellikleri ve fiyatı

    Nimbus ExaDrive NL sürücüsü kurumların ağır iş yüklerini kaldırmak amacıyla tasarlanmış. 3.5 inç form faktöründe olan Nimbus ExaDrive NL modeli hem yüksek kapasiteler hem de enerji verimliliği sunuyor. Böylece maliyetleri düşürüyor. Sürücüyü herhangi bir HDD slotuna takarak kullanabiliyorsunuz.

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    QLC NAND bellek modülleri kullanan sürücü temelinde bir SSD olmasına rağmen firma tarafından ExaDrive olarak tanımlanıyor. Sürücü SATA ve çift port SAS ara birimlerini destekliyor. SAS anlamında ilk QLC NAND sürücü olduğu da ifade ediliyor.

    16TB, 32TB ve 64TB kapasiteler sunan Nimbus ExaDrive NL modeli Broadcom ve Microchip gibi pek çok markanın RAID kontrolcüleriyle de uyumlu çalışıyor. Nimbus ExaDrive NL için 3000$ başlangıç fiyatı mevcut ve pek çok firma sipariş vermiş durumda.



    https://wccftech.com/nimbus-data-unveils-exadrive-nl-worlds-highest-capacity-qlc-flash-ssd/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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