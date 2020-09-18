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    Nintendo 3DS serisi üretimden kalkıyor

    Konsol pazarında toplamda 75 milyondan fazla satış yapmayı başaran Nintendo 3DS el konsolu serisi üretimden kalkıyor ve yerini artık Nintendo Switch serisine bırakıyor.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nintendo 3DS serisi üretimden kalkıyor
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    Nintendo 3DS el konsolu serisi artık yolun sonuna geldi. Önce internet üzerindeki içerik mağazası kapatılan seri şimdi de tamamen üretimden kalkıyor.

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    Bir dönem kapanıyor

    İlk kez 2011 yılında piyasaya sürülen Nintendo 3DS oyun konsolu; dönemin yükselen trendi 3D teknolojilerine yer verdiği için ilgi görmüştü. Sonrasında Nintendo 3DS XL, yenilenmiş 3DS ve 3DS XL, tek parça Nintendo 2DS ve 3 boyutlu olmayan kapaklı 2DS XL modelleri piyasaya çıktı.

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    Yaklaşık 9 senedir piyasada olan Nintendo 3DS konsol serisi toplamda 75 milyon civarında satış gerçekleştirdi. Bununla birlikte yılın ilk yarısında yüzde 70 civarında bir düşüş yaşayınca artık fişinin çekilmesi gerektiğine karar verildi.

    Nintendo Switch ve Switch Lite modelleri hali hazırda firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde 5.68 milyon adet satılan Nintendo Switch serisi toplamda 62 milyon satışa ulaştı. Yakın dönemde 4K çözünürlüğü oynatabilen bir Pro versiyona kavuşacak olan serinin 154 milyon satış rakamı ile konsol tarihinde iki numarada olan Nintendo DS serisini geçmesi pek mümkün görünmyor.



    https://www.engadget.com/nintendo-discontinues-3ds-080214962.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 ( ***) 4 sa.
    Bana göre en antipatik şirketler arasında yer alır nintendo
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    gowlet 4 sa. (düzenlendi)
    Hala üretimde miymiş? Ula biz 2 senedir kutulu PS3 arıyoruz bulamıyoruz bu daha yeni bitmiş..
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    darkdiva (Volkan Diva) 5 sa.
    3ds’in mağazası kapatılmadı. Yanlış bilgi
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 sa.
    bir devrin sonu ! diye bir başlık atsan ;
    donanım haber editörü olacağına inanacağım !
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 4 sa. SEO19ProjectManager
    Sen nasıl SEO uzmanısin? Bu başlıklara insanlar tiklamiyor artık. Irite ediyor çünkü artık.
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