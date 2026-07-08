Nintendo'dan Avrupa kararı: Orijinal Switch satışları sona eriyor

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Tam Boyutta Gör Nintendo, Avrupa Birliği'nin 2027'de yürürlüğe girecek yeni batarya düzenlemeleri kapsamında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirket, Switch 2'nin yenilenmiş sürümünü kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryayla sunacağını doğrularken, orijinal Switch ailesinin Avrupa'daki satışlarının da sona ereceğini açıkladı.

Avrupa satışları 2027'de bitecek

Nintendo'nun paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Switch 2'nin güncellenmiş sürümü bu sonbaharda Avrupa'da satışa çıkacak. Yeni modelin en önemli farkı, kullanıcıların gerektiğinde bataryayı kendilerinin değiştirebilmesine olanak tanıyan yeni tasarım olacak.

Şirket, bu değişikliğin cihazın kullanım deneyiminde herhangi bir farklılık oluşturmayacağını belirtiyor. Ancak batarya kapasitesinde küçük bir değişiklik yapılacak. Mevcut modelde bulunan 5.220 mAh batarya yerini 5.172 mAh kapasiteli yeni bir pile bırakacak. Yaklaşık yüzde 1'lik bu düşüşe karşılık cihazın ağırlığı ise 401 gramdan 411 grama yükselecek. Joy-Con 2 kontrolcülerinde de kullanıcı tarafından değiştirilebilir batarya kullanılacak.

İlk olarak belirli Joy-Con renk seçeneklerinde başlayacak geçiş sürecinin yaz aylarında başlayıp sonbahar, kış ve 2027'nin ilk aylarına kadar devam etmesi planlanıyor. Ayrıca Nintendo, mevcut Switch ailesiyle ilgili yol haritasını da paylaştı. Buna göre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite ve Nintendo Switch OLED modellerinin üretimi 2026 boyunca devam edecek ve Avrupa'da satışta kalmayı sürdürecek.

Ancak Şubat 2027'nin ortasından itibaren Nintendo, Avrupa'daki perakendecilere bu modelleri göndermeyi durduracak. Aynı tarihte Nintendo Store üzerinden de orijinal Switch ailesinin satışları sona erecek. Böylece Mart 2017'de piyasaya sürülen ilk Nintendo Switch, Avrupa'da yaklaşık 10 yılın ardından resmen raflardan çekilmiş olacak.

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Nintendo, mevcut kullanıcıların oyunlarına, Nintendo eShop'a, Nintendo Switch Online hizmetine ve diğer çevrimiçi servislerine erişmeye devam edebileceğini vurguladı. Ayrıca bataryası değiştirilebilen yeni ürünler için resmi yedek bataryaların da Nintendo Store üzerinden satışa sunulacağı paylaşıldı.

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