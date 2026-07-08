Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo'dan Avrupa kararı: Orijinal Switch satışları sona eriyor

    Nintendo, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri öncesinde Switch 2'yi kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryayla güncelleyeceğini ve eski Switch satışlarını sonlandıracağını duyurdu.

    Nintendo'dan Avrupa kararı: Orijinal Switch satışları sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Nintendo, Avrupa Birliği'nin 2027'de yürürlüğe girecek yeni batarya düzenlemeleri kapsamında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirket, Switch 2'nin yenilenmiş sürümünü kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryayla sunacağını doğrularken, orijinal Switch ailesinin Avrupa'daki satışlarının da sona ereceğini açıkladı.

    Avrupa satışları 2027'de bitecek

    Nintendo'nun paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Switch 2'nin güncellenmiş sürümü bu sonbaharda Avrupa'da satışa çıkacak. Yeni modelin en önemli farkı, kullanıcıların gerektiğinde bataryayı kendilerinin değiştirebilmesine olanak tanıyan yeni tasarım olacak.

    Şirket, bu değişikliğin cihazın kullanım deneyiminde herhangi bir farklılık oluşturmayacağını belirtiyor. Ancak batarya kapasitesinde küçük bir değişiklik yapılacak. Mevcut modelde bulunan 5.220 mAh batarya yerini 5.172 mAh kapasiteli yeni bir pile bırakacak. Yaklaşık yüzde 1'lik bu düşüşe karşılık cihazın ağırlığı ise 401 gramdan 411 grama yükselecek. Joy-Con 2 kontrolcülerinde de kullanıcı tarafından değiştirilebilir batarya kullanılacak.

    İlk olarak belirli Joy-Con renk seçeneklerinde başlayacak geçiş sürecinin yaz aylarında başlayıp sonbahar, kış ve 2027'nin ilk aylarına kadar devam etmesi planlanıyor. Ayrıca Nintendo, mevcut Switch ailesiyle ilgili yol haritasını da paylaştı. Buna göre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite ve Nintendo Switch OLED modellerinin üretimi 2026 boyunca devam edecek ve Avrupa'da satışta kalmayı sürdürecek.

    Ancak Şubat 2027'nin ortasından itibaren Nintendo, Avrupa'daki perakendecilere bu modelleri göndermeyi durduracak. Aynı tarihte Nintendo Store üzerinden de orijinal Switch ailesinin satışları sona erecek. Böylece Mart 2017'de piyasaya sürülen ilk Nintendo Switch, Avrupa'da yaklaşık 10 yılın ardından resmen raflardan çekilmiş olacak.

    Nintendo, mevcut kullanıcıların oyunlarına, Nintendo eShop'a, Nintendo Switch Online hizmetine ve diğer çevrimiçi servislerine erişmeye devam edebileceğini vurguladı. Ayrıca bataryası değiştirilebilen yeni ürünler için resmi yedek bataryaların da Nintendo Store üzerinden satışa sunulacağı paylaşıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage 1.6 benzinli kullanıcı yorumları kia mı hyundai mi biyokimya tus puanları eski boyanın üzerine vernik atılır mı eci ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum