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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo'dan büyük başarı: Switch'in satışları Xbox One'ı geride bıraktı

    Nintendo Switch, üç yıldan kısa bir sürede altı yıllık Xbox One'ı geride bırakmayı başardı. Switch bu hızla devam ederse kısa sürede 100 milyon sınırına ulaşacakmış gibi görünüyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo'dan büyük başarı: Switch'in satışları Xbox One'ı geride bıraktı
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    Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız mali yılla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Nintendo, Switch'in tam 52,48 milyon adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Switch böylece, bundan yaklaşık altı yıl önce piyasaya sürülen Xbox One'ın toplam satış rakamını sadece üç yılda geride bırakmış oldu.

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    Nintendo'nun açıkladığı rakamlara göre Switch 2019 yılı içerisinde yaklaşık 20 milyon adetlik bir satış gerçekleştirmiş. Özellikle de geride bıraktığımız Noel döneminde konsolun beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiği belirtiliyor. Switch'in en çok satış gerçekleştirdiği bölge ise yaklaşık 18 milyon adetle ABD olmuş.

    Switch'in satış çizgisi şu anda PlayStation 2 ve PlayStation 4'ün üzerinde seyrediyor (aşağıdaki grafik). Nintendo Wii'nin ise gerisinde kalmış. Switch ayrıca Nintendo'nun efsane konsollarından olan SNES'in toplam satış rakamını da şimdiden geride bırakmayı başarmış.

    Nintendo Switch şu anda tarihin en çok satan 13. konsolu konumunda bulunuyor. İlk sırada bildiğiniz gibi tam 155 milyon adet satan PlayStation 2 var.  İkinci sırada ise 154 milyon adet satan Nintendo DS bulunuyor.

    Nintendo son olarak önümüzdeki yıl için de bazı tahminler yayınladı. Şirket, 2020 mali yılı içerisinde 19,5 milyon adet Switch satışı gerçekleştirmeyi beklediklerini söylüyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla Switch satışları muhtemelen 70 milyonu da geride bırakmış olacak. Bu hızla giderse kısa sürede 100 milyonluk sınıra da ulaşacakmış gibi görünüyor. Özellikle de Nintendo tarafından gelmesi muhtemel bir Switch Pro atağıyla satış rakamları yine hızlanabilir.



    https://www.vg247.com/2020/01/30/nintendo-switch-more-units-than-xbox-one-half-the-time-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KRAL34TR 1 sa.
    Gelmiş geçmiş en iyi konsol xbox360dır.
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sipihrz 1 sa.
    Vay anasını be demekki bir bize pahalı şu cihaz. Hiç tahmin etmezdim bu kadar satacağını.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gcb1903 5 dk. Sipihrz
    Cihazlar pahalı değil biz fakiriz. Bak tekrar ediyorum fakiriz. Almanya, Fransa, Japonya, Kore, Kanada, ABD değil bizim kıyaslanacağımız ülkeler. Brezilya, Rusya, Arabistan, Malezya vs.
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