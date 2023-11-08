Nintendo’nun sevilen serisi Zelda film oluyor!

Zelda film oluyor
Film, Maze Runner üçlemesi ve yakında vizyona girecek Kingdom of the Planet of the Apes ile tanınan Wes Ball tarafından yönetilecek. Zelda'nın yaratıcısı Shigeru Miyamoto, bu yılki animasyon Super Mario Bros. filminde olduğu gibi yapımcı olarak görev yapacak. Avi Arad ile birlikte yapımcılığı üstlenecek.
Miyamoto, Avi Arad-san ile uzun yıllardır The Legend of Zelda'nın filmi üzerinde çalıştıklarını aktarırken filmin tamamlanmasının zaman alacağını belirtti. Filmin kendisi hakkında çok fazla ayrıntı olmasa da Nintendo, finansmanın Sony ile ortaklaşa yapılacağını ve kaynağın büyük kısmının kendileri tarafından sağlanacağını söylüyor.
Şirket Zelda filmi hakkında yaptığı açıklamada "Nintendo IP'sinin görsel içeriklerini kendisi üreterek, Nintendo'nun inşa ettiği eğlence evrenine dünyanın dört bir yanından insanların özel oyun konsolları dışında farklı yollarla erişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor" dedi. Bu arada daha önce Nintendo'nun Netflix için bir canlı aksiyon Zelda dizisi üzerinde çalıştığı söyleniyordu, ancak bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.