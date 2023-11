Nintendo’nun sevilen serisi Zelda film oluyor!

Tam Boyutta Gör Nintendo'nun filmlere olan ilgisi yakın zamanda durmayacak gibi görünüyor zira şirket, The Legend of Zelda'nın canlı aksiyon uyarlaması üzerinde çalıştığını doğruladı. Aslında fısıltı gazetelerine bir süredir böyle söylentiler vardı ve özellikle Mario filminin büyük başarısının ardından Nintendo’nun böyle bir karar alması bekleniyordu.

Zelda film oluyor

Film, Maze Runner üçlemesi ve yakında vizyona girecek Kingdom of the Planet of the Apes ile tanınan Wes Ball tarafından yönetilecek. Zelda'nın yaratıcısı Shigeru Miyamoto, bu yılki animasyon Super Mario Bros. filminde olduğu gibi yapımcı olarak görev yapacak. Avi Arad ile birlikte yapımcılığı üstlenecek.

Miyamoto, Avi Arad-san ile uzun yıllardır The Legend of Zelda'nın filmi üzerinde çalıştıklarını aktarırken filmin tamamlanmasının zaman alacağını belirtti. Filmin kendisi hakkında çok fazla ayrıntı olmasa da Nintendo, finansmanın Sony ile ortaklaşa yapılacağını ve kaynağın büyük kısmının kendileri tarafından sağlanacağını söylüyor.

Şirket Zelda filmi hakkında yaptığı açıklamada "Nintendo IP'sinin görsel içeriklerini kendisi üreterek, Nintendo'nun inşa ettiği eğlence evrenine dünyanın dört bir yanından insanların özel oyun konsolları dışında farklı yollarla erişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor" dedi. Bu arada daha önce Nintendo'nun Netflix için bir canlı aksiyon Zelda dizisi üzerinde çalıştığı söyleniyordu, ancak bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi.

