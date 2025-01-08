Nintendo Switch 2 bu kez canlı olarak görüntülendi
Nintendo Switch 2 henüz duyurulmamış olsa da, sızıntılar sayesinde akıllarda soru işareti kalmadığını söylemek mümkün. Yeni görüntülerde ise, Genki tarafından CES 2025'te tanıtılan bir konsol maketi yer alıyor. Bu da konsolun önceki modele kıyasla daha büyük olduğunu doğruluyor. Ayrıca cihazın üst kısmında ikinci bir USB-C portu konumlandırılmış.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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