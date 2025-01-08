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    Nintendo Switch 2 bu kez canlı olarak görüntülendi

    Nintendo Switch 2, CES 2025’te aksesuar üreticilerinin paylaştığı bilgilerle tekrar doğrulandı. Yeni sızıntı, konsolun tasarımı ve özelliklerine dair önemli bilgiler sunuyor.
    Nintendo Switch 2 bu kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo’nun yaklaşık iki yıldır sessizliğini koruduğu Switch 2 için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi Ocak ayının başından bu yana konsol hakkında çok sayıda bilgi paylaşıldı. Bu kez de CES 2025 kapsamında konsolun dock ünitesi ve kendisi canlı olarak görüntülendi. Yeni görüntüler, Switch 2 modeline dair tüm detayları gözler önüne seriyor.

    Nintendo Switch 2 bu kez canlı olarak görüntülendi

    Nintendo Switch 2 henüz duyurulmamış olsa da, sızıntılar sayesinde akıllarda soru işareti kalmadığını söylemek mümkün. Yeni görüntülerde ise, Genki tarafından CES 2025'te tanıtılan bir konsol maketi yer alıyor. Bu da konsolun önceki modele kıyasla daha büyük olduğunu doğruluyor. Ayrıca cihazın üst kısmında ikinci bir USB-C portu konumlandırılmış.

    Nintendo Switch 2 bu kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Son olarak yeni Joy-Con’lar, mevcut Switch modellerine benzer şekilde hem çiftli hem de tekil kullanım için tasarlanmış ve cihaza manyetik bir şekilde bağlanıyor. Ayrıca SL ve SR tuşları, önceki modellere göre daha geniş ve erişilebilir bir hale getirilmiş. ksesuar üreticilerinin paylaştığı bilgilere göre, Nintendo Switch 2’nin 2025 yılının Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla resmi bir duyuru etkinliğinin Mart ayı bitmeden gerçekleştiğini görebiliriz.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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