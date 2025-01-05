Nintendo Switch 2 sızıntıları devam ediyor: Yeni nesil Joy-Con görüntülendi

Nintendo Switch 2’nin kontrolcüleri görüntülendi
Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ve ana kartı görüntülenen Nintendo Switch 2, geçtiğimiz saatlerde bir sızıntıya daha kurban oldu. Reddit’te bulunan NintendoSwitch2 topluluğunda SwordfishAgile3472 isimli kullanıcı, yeni nesil Nintendo konsolunda kullanılacak olan Joy-Con kontrolcülerinin görüntüsünü paylaştı. Görselden anlaşılacağı üzere Nintendo, kontrolcülerin daha komforlu olması için bazı değişiklikler yapmış. Ayrıca yeni kontrolcülerin manyetik bağlantı noktası ve yeni renk seçeneği de göze çarpıyor.
Nintendo konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak cihazda seri numarasının gözükmesi, görselin gerçek olduğuna işaret ediyor. Nintendo’nun yeni nesil Switch konsolunu önümüzdeki haftalarda tanıtması bekleniyor bu nedenle yakın zamanda daha detaylı Switch 2 sızıntıları ile karşılaşabiliriz. Konsolun yaz aylarına doğru satışa sunulması beklendiğini de hatırlatalım.
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