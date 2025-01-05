Nintendo Switch 2 sızıntıları devam ediyor: Yeni nesil Joy-Con görüntülendi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler konsollarından biri olan Nintendo Switch, önümüzdeki yıl içerisinde yeni nesil versiyonuna kavuşacak. Uzun yıllardır merakla beklenen ve son aylarda birçok sızıntıya konu olan yeni nesil Nintendo Switch’in şimdi de Joy-Con kontrolcüleri görüntülendi.

Nintendo Switch 2'nin satış tarihi ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Nintendo Switch 2’nin kontrolcüleri görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ve ana kartı görüntülenen Nintendo Switch 2, geçtiğimiz saatlerde bir sızıntıya daha kurban oldu. Reddit’te bulunan NintendoSwitch2 topluluğunda SwordfishAgile3472 isimli kullanıcı, yeni nesil Nintendo konsolunda kullanılacak olan Joy-Con kontrolcülerinin görüntüsünü paylaştı. Görselden anlaşılacağı üzere Nintendo, kontrolcülerin daha komforlu olması için bazı değişiklikler yapmış. Ayrıca yeni kontrolcülerin manyetik bağlantı noktası ve yeni renk seçeneği de göze çarpıyor.

Nintendo konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak cihazda seri numarasının gözükmesi, görselin gerçek olduğuna işaret ediyor. Nintendo’nun yeni nesil Switch konsolunu önümüzdeki haftalarda tanıtması bekleniyor bu nedenle yakın zamanda daha detaylı Switch 2 sızıntıları ile karşılaşabiliriz. Konsolun yaz aylarına doğru satışa sunulması beklendiğini de hatırlatalım.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.