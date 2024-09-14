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Tam Boyutta Gör Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Öyle ki daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

Nintendo Switch 2 yakında geliyor

Daha önce PS5 Pro'nun çıkış tarihi hakkında doğru bilgiler paylaşan "moistycharlie", şimdi de Nintendo Switch'in çıkış tarihi ve fiyatına değindi. Buna göre Nintendo'nun bir sonraki el konsolu, önümüzdeki ayın başlarında tanıtılacak ve 400 dolar taban fiyatıyla sunulacak. Bu da Nintendo tarihindeki en pahalı konsol olacağı anlamına geliyor.

Üstelik sızıntı kaynağı, Switch 2’nin iki farklı modeline işaret etti. Buna göre 400 dolarlık dijital bir model ve 450 dolarlık fiziksel oyun kartlarını da destekleyen bir model satışa sunulacak. Ayrıca bu iki sürümün, daha önceki sızıntılarla da doğrulandığını belirtmekte fayda var.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı