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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Nintendo Switch 2 için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Uzun süredir beklenen el konsolu, çok yakında geliyor. İşte fiyatı ve beklenen çıkış tarihi...        
    Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Öyle ki daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. 

    Nintendo Switch 2 yakında geliyor

    Daha önce PS5 Pro'nun çıkış tarihi hakkında doğru bilgiler paylaşan "moistycharlie", şimdi de Nintendo Switch'in çıkış tarihi ve fiyatına değindi. Buna göre Nintendo'nun bir sonraki el konsolu, önümüzdeki ayın başlarında tanıtılacak ve 400 dolar taban fiyatıyla sunulacak. Bu da Nintendo tarihindeki en pahalı konsol olacağı anlamına geliyor. 

    Üstelik sızıntı kaynağı, Switch 2’nin iki farklı modeline işaret etti. Buna göre 400 dolarlık dijital bir model ve 450 dolarlık fiziksel oyun kartlarını da destekleyen bir model satışa sunulacak.  Ayrıca bu iki sürümün, daha önceki sızıntılarla da doğrulandığını belirtmekte fayda var. 

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    ferodo balata yorum havuzdan sonra baş ağrısı makelsan ups sürekli ötüyor silindir kapak contası değişimi sonrası performans lpg rolesi bozulursa ne olur

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