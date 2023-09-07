Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı: Geliştirici kitleri hazır

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda yeni konsolun 2024 yılı içinde vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Eurogamer'dan gelen son raporlar ise, Nintendo Switch 2 için hazırlıkların neredeyse tamamlandığını gösteriyor. Öyle ki çok yakında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Nintendo Switch 2 için geliştirici kitleri hazır

Bildiğiniz gibi yeni bir Nintendo Switch'e dair söylentiler yıllardır devam ediyor. Öyle ki 2020 yılında Bloomberg, Nintendo'nun bir 4K Switch versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Bu noktada yeni Switch geliştirme kitlerinin en az 11 geliştiriciye ulaştığı bildirilirken, bu model pandemi ve küresel çip sıkıntıları nedeniyle iptal edildiğini öğrendik.

Şimdi de Eurogamer tarafından Nintendo Switch 2'ye dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yeni konsolun, Gamescom 2023 kapsamında bazı güvenilir geliştiricilere gösterildiği söyleniyor. Bu sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak doğrulandığı takdirde Switch 2 için bekleyişin çok yakında sona ereceğini söyleyebiliriz. Peki yeni Nintendo Switch neler sunacak?

Yeni konsolun OLED yerine bir LCD ekran içereceği ve oyunların fiziksel sürümlerini oynamak için kartuş yuvalarını desteklemeye devam edeceği söyleniyor. Bilmeyenler için Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile tanıtıldı. Switch 2 ise kuvvetle muhtemel Samsung 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan yeni bir NVIDIA Tegra çipi ile desteklenecek.

Nintendo Switch 2 performansı sevindirecek 4 gün önce eklendi

Ayrıca Microsoft'un halihazırda devam Activision Blizzard satın alımında, yeni Nintendo konsolunun Playstation 4 ve Xbox One'a benzer bir performans göstereceğini de doğruladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2 için geri sayım: Geliştirici kitleri hazır