Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı: Geliştirici kitleri hazır

Nintendo Switch 2 için geliştirici kitleri hazır
Bildiğiniz gibi yeni bir Nintendo Switch'e dair söylentiler yıllardır devam ediyor. Öyle ki 2020 yılında Bloomberg, Nintendo'nun bir 4K Switch versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Bu noktada yeni Switch geliştirme kitlerinin en az 11 geliştiriciye ulaştığı bildirilirken, bu model pandemi ve küresel çip sıkıntıları nedeniyle iptal edildiğini öğrendik.
Şimdi de Eurogamer tarafından Nintendo Switch 2'ye dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yeni konsolun, Gamescom 2023 kapsamında bazı güvenilir geliştiricilere gösterildiği söyleniyor. Bu sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak doğrulandığı takdirde Switch 2 için bekleyişin çok yakında sona ereceğini söyleyebiliriz. Peki yeni Nintendo Switch neler sunacak?
Yeni konsolun OLED yerine bir LCD ekran içereceği ve oyunların fiziksel sürümlerini oynamak için kartuş yuvalarını desteklemeye devam edeceği söyleniyor. Bilmeyenler için Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile tanıtıldı. Switch 2 ise kuvvetle muhtemel Samsung 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan yeni bir NVIDIA Tegra çipi ile desteklenecek.
Ayrıca Microsoft'un halihazırda devam Activision Blizzard satın alımında, yeni Nintendo konsolunun Playstation 4 ve Xbox One'a benzer bir performans göstereceğini de doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.