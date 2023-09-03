Nintendo Switch 2 belirli oyunları PS5 kalitesinde oynatacak

Tam Boyutta Gör 120 milyon satış rakamını geride bırakan Nintendo Switch konsolunun yeni nesli için meraklı bekleyiş devam ediyor. Nintendo Switch 2’nin belirli senaryolarda PS4 hatta PS5 kalitesinde oyun oynatacağı iddia ediliyor.

Nintendo Switch 2 performansı nasıl?

Artık geliştiricilere örnek kitlerin dağıtımına başlandığı Nintendo Switch 2 için en erken gelecek yılın başları işaret ediliyor. Performans konusunda ise Nintendo Switch 2 konsolundan beklentiler epey yüksek.

Nintendo Switch 2 geliyor mu? 1 ay önce eklendi

Geçmiş dönemde Call of Duty oyunlarının PS4 kalitesinde oynanabileceği ifade edilmişti. Şimdi ise Final Fantasy 7 Remake yapımının PS5 kalitesinde oynatılabildiği gündeme geldi. Testleri yapan geliştiricilerin PS5 konsolundaki Final Fantasy 7 Remake deneyimi yaşadıkları belirtilmiş.

Yeni bir kartuş sistemi kullanacağı belirtilen Nintendo Switch 2 anlaşıldığı kadarıyla oyunların gereksinimlerine göre PS4 veya PS5 kalitesine çıkabilecek. Bunu da yeni bir ARM tabanlı Nvidia yongasının sağlayacağı tahmin ediliyor.

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