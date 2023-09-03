Nintendo Switch 2 belirli oyunları PS5 kalitesinde oynatacak

Nintendo Switch 2 performansı nasıl?
Artık geliştiricilere örnek kitlerin dağıtımına başlandığı Nintendo Switch 2 için en erken gelecek yılın başları işaret ediliyor. Performans konusunda ise Nintendo Switch 2 konsolundan beklentiler epey yüksek.
Geçmiş dönemde Call of Duty oyunlarının PS4 kalitesinde oynanabileceği ifade edilmişti. Şimdi ise Final Fantasy 7 Remake yapımının PS5 kalitesinde oynatılabildiği gündeme geldi. Testleri yapan geliştiricilerin PS5 konsolundaki Final Fantasy 7 Remake deneyimi yaşadıkları belirtilmiş.
Yeni bir kartuş sistemi kullanacağı belirtilen Nintendo Switch 2 anlaşıldığı kadarıyla oyunların gereksinimlerine göre PS4 veya PS5 kalitesine çıkabilecek. Bunu da yeni bir ARM tabanlı Nvidia yongasının sağlayacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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