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    Nintendo Switch 2 belirli oyunları PS5 kalitesinde oynatacak

    Nintendo Switch 2 konsolunun gelecek yıl çıkacağı iddiaları güç kazanırken performans konusunda da bekleyenleri sevindirecek. Belirli senaryolarda PS5 performansı elde edilebiliyor.
    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    120 milyon satış rakamını geride bırakan Nintendo Switch konsolunun yeni nesli için meraklı bekleyiş devam ediyor. Nintendo Switch 2’nin belirli senaryolarda PS4 hatta PS5 kalitesinde oyun oynatacağı iddia ediliyor.

    Nintendo Switch 2 performansı nasıl?

    Artık geliştiricilere örnek kitlerin dağıtımına başlandığı Nintendo Switch 2 için en erken gelecek yılın başları işaret ediliyor. Performans konusunda ise Nintendo Switch 2 konsolundan beklentiler epey yüksek.

    Geçmiş dönemde Call of Duty oyunlarının PS4 kalitesinde oynanabileceği ifade edilmişti. Şimdi ise Final Fantasy 7 Remake yapımının PS5 kalitesinde oynatılabildiği gündeme geldi. Testleri yapan geliştiricilerin PS5 konsolundaki Final Fantasy 7 Remake deneyimi yaşadıkları belirtilmiş.

    Yeni bir kartuş sistemi kullanacağı belirtilen Nintendo Switch 2 anlaşıldığı kadarıyla oyunların gereksinimlerine göre PS4 veya PS5 kalitesine çıkabilecek. Bunu da yeni bir ARM tabanlı Nvidia yongasının sağlayacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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