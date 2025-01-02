Nintendo Switch 2 için yeni gelişme: Bu kez anakartı ortaya çıktı

Nintendo Switch 2'nin anakartı ortaya çıktı
Sızdırılan anakart görüntüleri, Nintendo Switch 2'nin donanımı hakkında önemli detaylar içeriyor. Anakart üzerinde her biri 6 GB olmak üzere 12GB SK Hynix LPDDR5 belleğe yer verilmiş. Ayrıca NVIDIA logosunun bulunması, yeni konsolun NVIDIA donanımı ile çalışacağını bir kez daha doğruluyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da, bu söz konusu çipin, Tegra 239 olduğu söyleniyor.
Kağıt üzerinde, Nintendo Switch 2’nin, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X gibi mevcut konsollara göre daha zayıf kalacağı aşikar. Ancak temel haliyle PS4'ten daha güçlü olacak ve DLSS'in sunacağı FPS artışını da unutmamak gerek. Ayrıca bu detaylara ek olarak, yeni konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor.
Nintendo Switch 2 çıkış tarihi
Son sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı belirtiliyor. Resmi satışların ise 28 Mart tarihinde başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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