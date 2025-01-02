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Tam Boyutta Gör Nintendo‘nun uzun yıllardır beklenen ikinci nesil Switch konsolu için geri sayım sürse de, bugüne dek lansman tarihi gibi somut detaylar maalesef paylaşılmadı. Ancak bugüne dek paylaşılan sızıntılar sonucunda, cihazın özellikleri ve tasarımı hakkında büyük ölçüde bilgi sahibi olduk. Son olarak da, Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen anakart görüntüleri ortaya çıktı.

Nintendo Switch 2'nin anakartı ortaya çıktı

Sızdırılan anakart görüntüleri, Nintendo Switch 2'nin donanımı hakkında önemli detaylar içeriyor. Anakart üzerinde her biri 6 GB olmak üzere 12GB SK Hynix LPDDR5 belleğe yer verilmiş. Ayrıca NVIDIA logosunun bulunması, yeni konsolun NVIDIA donanımı ile çalışacağını bir kez daha doğruluyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da, bu söz konusu çipin, Tegra 239 olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar bildiklerimize göre Tegra 239, sekiz çekirdekli bir CPU’ya ve NVIDIA’nın Ampere mimarisi üzerine kurulu 2048 CUDA çekirdekli bir GPU’ya sahip. Ancak donanımın en dikkat çeken özelliklerinden biri, DLSS ve ışın izleme (ray tracing) teknolojilerinin desteklenmesi olacak.

Nintendo Switch 2'nin satış tarihi ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Kağıt üzerinde, Nintendo Switch 2’nin, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X gibi mevcut konsollara göre daha zayıf kalacağı aşikar. Ancak temel haliyle PS4'ten daha güçlü olacak ve DLSS'in sunacağı FPS artışını da unutmamak gerek. Ayrıca bu detaylara ek olarak, yeni konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor.

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi

Son sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı belirtiliyor. Resmi satışların ise 28 Mart tarihinde başlaması bekleniyor.

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Nintendo Switch 2 için yeni gelişme: Bu kez anakartı ortaya çıktı