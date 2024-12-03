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    Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı

    Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen Joy-Con görüntüleri ortaya çıktı. Peki el konsolunun yeni kontrolcüleri nasıl görünecek? İşte sızdırılan fotoğraflar... 
    Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun uzun süredir Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığını biliyoruz. Dahası yeni konsolun 2025 yılında tanıtılacağı ve kapalı kapılar ardında test edildiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen Joy-Con görüntüleri ortaya çıktı.

    Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı

    Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler doğruysa, yeni Switch ile eskisi arasında çok da ciddi bir görünüş farkı bulunmayacak. Tabii ki konsolun son hâlini henüz göremedik. Ancak kontrolcü özelindeki en büyük yeniliklerden biri her iki Joy-Con’un altında bulunan IR hareket kameraları. Arka tetik tuşları ise yeniden tasarlanmış daha uzun ve daha ergonomik bir tasarıma sahip.

    Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca SL ve SR düğmelerinin boyut olarak büyütüldüğü ve bu düğmelerin küçük lineer tetikleyiciler ile değiştiği öne sürülüyor. Ancak resmi bir duyuru olmadan, ek düğmeler gibi orijinal kontrolcüye göre yapılan bazı değişikliklerin ne olabileceğini söylemek zor. Aralık ayında olduğumuz için Nintendo Switch 2'nin bu yıl resmen tanıtılması pek olası değil. Yeni konsol, söylentilere göre 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacak ve Mart ayında global olarak piyasaya sürülecek. 

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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