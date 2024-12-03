Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı
Nintendo Switch 2'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler doğruysa, yeni Switch ile eskisi arasında çok da ciddi bir görünüş farkı bulunmayacak. Tabii ki konsolun son hâlini henüz göremedik. Ancak kontrolcü özelindeki en büyük yeniliklerden biri her iki Joy-Con’un altında bulunan IR hareket kameraları. Arka tetik tuşları ise yeniden tasarlanmış daha uzun ve daha ergonomik bir tasarıma sahip.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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