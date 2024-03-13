Nintendo Switch 2 neredeyse hazır: Çoğu oyunda DLSS olacak

Nintendo'ya çok sayıda seçenek sunuldu
Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Doğru sızıntıları ile tanınan Moore's Law is Dead ise, yeni videosunda Nintendo Switch 2 için birden fazla Ada Lovelace ve Ampere seçeneğinin mevcut olduğunu belirtti. Ancak Nintendo, maliyet açısından en verimli platformu tercih edecek. Bu da Ampere mimarisiyle desteklenen Tegra T239'a işaret ediyor. Ancak, çip üzerinde bazı Lovelace özellikleri de bulunacak.
Ek olarak Moore's Law is Dead, Nvidia kaynaklarına işaret ederek Switch 2'nin çoğu oyunda DLSS kullanacağını söylüyor. Ancak bu zorunlu olmayacak. Yani Switch 2'nin gücü, Xbox Series S gibi sistemlerin altında olduğu için yükseltme teknolojisi teknik kısıtlamaların aşılması için tercih edilecek.
Ayrıca Tegra T239'un Nvidia'nın otomotiv uygulamalarına yönelik Jetson Orin platformuna ait olduğunu belirtelim. Hatta referans Orin yonga seti, T234 kod adını taşıyor. Bu bağlamda konsola güç verecek Orin platformu, 8nm fabrikasyon sürecüne ek olarak CPU tarafında 8 adet ARM A78C çekirdeğine, GPU tarafında ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak.
Her halükarda, konsolun Ray Reconstruction ve NVIDIA DLSS içereceği doğrulandı. Bu da Switch 2'yi mevcut neslin en iyi ışın izleme özellikli oyun konsolu yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.