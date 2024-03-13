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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 neredeyse hazır: Çoğu oyunda DLSS olacak

    Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2'nin özellikleri doğrulanmaya başladı. Çoğu oyunda DLSS kullanacağı doğrulandı. İşte yeni el konsolu hakkında tüm bildiklerimiz...
    Nintendo Switch 2 neredeyse hazır: Çoğu oyunda DLSS olacak Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Dolayısıyla uzun süredir Switch 2'ye ilişkin bilgiler duyuyoruz ve söylentiler konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise, Switch'te yer alacak DLSS teknolojisi ve özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Nintendo'ya çok sayıda seçenek sunuldu

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Doğru sızıntıları ile tanınan Moore's Law is Dead ise, yeni videosunda Nintendo Switch 2 için birden fazla Ada Lovelace ve Ampere seçeneğinin mevcut olduğunu belirtti. Ancak Nintendo, maliyet açısından en verimli platformu tercih edecek. Bu da Ampere mimarisiyle desteklenen Tegra T239'a işaret ediyor. Ancak, çip üzerinde bazı Lovelace özellikleri de bulunacak.

    Ek olarak Moore's Law is Dead, Nvidia kaynaklarına işaret ederek Switch 2'nin çoğu oyunda DLSS kullanacağını söylüyor. Ancak bu zorunlu olmayacak. Yani Switch 2'nin gücü, Xbox Series S gibi sistemlerin altında olduğu için yükseltme teknolojisi teknik kısıtlamaların aşılması için tercih edilecek. 

    Ayrıca Tegra T239'un Nvidia'nın otomotiv uygulamalarına yönelik Jetson Orin platformuna ait olduğunu belirtelim. Hatta referans Orin yonga seti, T234 kod adını taşıyor. Bu bağlamda konsola güç verecek Orin platformu, 8nm fabrikasyon sürecüne ek olarak CPU tarafında 8 adet ARM A78C çekirdeğine, GPU tarafında ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak.

    Her halükarda, konsolun Ray Reconstruction ve NVIDIA DLSS içereceği doğrulandı. Bu da Switch 2'yi mevcut neslin en iyi ışın izleme özellikli oyun konsolu yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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