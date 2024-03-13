Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile konsol pazarında önemli bir başarıya imza atan Nintendo, modelin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Dolayısıyla uzun süredir Switch 2'ye ilişkin bilgiler duyuyoruz ve söylentiler konsolun bu yıl içerisinde tanıtılacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise, Switch'te yer alacak DLSS teknolojisi ve özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Nintendo'ya çok sayıda seçenek sunuldu

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Doğru sızıntıları ile tanınan Moore's Law is Dead ise, yeni videosunda Nintendo Switch 2 için birden fazla Ada Lovelace ve Ampere seçeneğinin mevcut olduğunu belirtti. Ancak Nintendo, maliyet açısından en verimli platformu tercih edecek. Bu da Ampere mimarisiyle desteklenen Tegra T239'a işaret ediyor. Ancak, çip üzerinde bazı Lovelace özellikleri de bulunacak.

Ek olarak Moore's Law is Dead, Nvidia kaynaklarına işaret ederek Switch 2'nin çoğu oyunda DLSS kullanacağını söylüyor. Ancak bu zorunlu olmayacak. Yani Switch 2'nin gücü, Xbox Series S gibi sistemlerin altında olduğu için yükseltme teknolojisi teknik kısıtlamaların aşılması için tercih edilecek.

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Ayrıca Tegra T239'un Nvidia'nın otomotiv uygulamalarına yönelik Jetson Orin platformuna ait olduğunu belirtelim. Hatta referans Orin yonga seti, T234 kod adını taşıyor. Bu bağlamda konsola güç verecek Orin platformu, 8nm fabrikasyon sürecüne ek olarak CPU tarafında 8 adet ARM A78C çekirdeğine, GPU tarafında ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak.

Her halükarda, konsolun Ray Reconstruction ve NVIDIA DLSS içereceği doğrulandı. Bu da Switch 2'yi mevcut neslin en iyi ışın izleme özellikli oyun konsolu yapacak.

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Nintendo Switch 2 neredeyse hazır: Çoğu oyunda DLSS olacak