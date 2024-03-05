Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı: 2,4 milyon dolar ödeyecek

Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı
Kaçıranlar için Switch oyunlarını bilgisayar üzerinde oynamanıza olanak sağlayan Yuzu, uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Hatta birçok oyuncu, Switch satın almak yerine ortalama bir sistemde Nintendo oyunlarını deneyimleyebiliyordu. Bu konuda emülatörlerin günümüzde yasal olduğu aklınıza gelebilir. Ancak Yuzu'nun Switch şifrelemesini kırdığı ve korsana yönlendirdiği belirtilmişti.
Bu da doğal olarak hem Nintendo gelirlerini hem de korsan oyunculuğun artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Nintendo ve Yuzu geliştiricisi Tropic Haze arasında yaşanan gerilim sonuçlandı.
Yapılan uzlaşma anlaşmasına göre Yuzu'nun geliştiricisi Tropic Haze ''Yuzu'yu veya herhangi bir kaynak kodunu veya özelliklerini kamuya sunma, sağlama, pazarlama, reklam, tanıtım, satış, test etme, barındırma, klonlama, dağıtma veya başka şekilde ticaretini yapmayı'' durduracak. Üstelik alınan karar bununla bitmiyor. Yuzu geliştiricileri, Nintendo'ya 2,4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda.
Yeni kararın diğer emülatörleri etkileyip etkilemeyeceği şu an için belirsiz. Yani, emülatörler var olmaya devam edecek. Ancak Yuzu'nun artık güncelleme veya herhangi bir destek almayacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.