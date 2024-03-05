Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı: 2,4 milyon dolar ödeyecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nintendo, Palworld'ün ardından tüm odağını Nintendo Switch emülatörlerine çevirmiş, Nintendo Switch'in en stabil emülatörü olan Yuzu ise Nintendo'nun yeni hedefi konumuna gelmişti. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Yuzu'nun yapımcılarına karşı açılan dava sonuçlandı. Geliştirici Tropic Haze, 2,4 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı

Kaçıranlar için Switch oyunlarını bilgisayar üzerinde oynamanıza olanak sağlayan Yuzu, uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Hatta birçok oyuncu, Switch satın almak yerine ortalama bir sistemde Nintendo oyunlarını deneyimleyebiliyordu. Bu konuda emülatörlerin günümüzde yasal olduğu aklınıza gelebilir. Ancak Yuzu'nun Switch şifrelemesini kırdığı ve korsana yönlendirdiği belirtilmişti.

Bu da doğal olarak hem Nintendo gelirlerini hem de korsan oyunculuğun artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Nintendo ve Yuzu geliştiricisi Tropic Haze arasında yaşanan gerilim sonuçlandı.

Yapılan uzlaşma anlaşmasına göre Yuzu'nun geliştiricisi Tropic Haze ''Yuzu'yu veya herhangi bir kaynak kodunu veya özelliklerini kamuya sunma, sağlama, pazarlama, reklam, tanıtım, satış, test etme, barındırma, klonlama, dağıtma veya başka şekilde ticaretini yapmayı'' durduracak. Üstelik alınan karar bununla bitmiyor. Yuzu geliştiricileri, Nintendo'ya 2,4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda.

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Yeni kararın diğer emülatörleri etkileyip etkilemeyeceği şu an için belirsiz. Yani, emülatörler var olmaya devam edecek. Ancak Yuzu'nun artık güncelleme veya herhangi bir destek almayacağını hatırlatalım.

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Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı! İşte nedeni