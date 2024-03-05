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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı: 2,4 milyon dolar ödeyecek

    Nintendo Switch emülatörü Yuzu, Nintendo'nun açtığı dava sonucunda resmen kapatıldı. Geliştirici Tropic Haze, şirkete 2,4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda. 
    Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nintendo, Palworld'ün ardından tüm odağını Nintendo Switch emülatörlerine çevirmiş, Nintendo Switch'in en stabil emülatörü olan Yuzu ise Nintendo'nun yeni hedefi konumuna gelmişti. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Yuzu'nun yapımcılarına karşı açılan dava sonuçlandı. Geliştirici Tropic Haze, 2,4 milyon dolar tazminat ödeyecek.

    Nintendo Switch emülatörü Yuzu resmen kapatıldı

    Kaçıranlar için Switch oyunlarını bilgisayar üzerinde oynamanıza olanak sağlayan Yuzu, uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Hatta birçok oyuncu, Switch satın almak yerine ortalama bir sistemde Nintendo oyunlarını deneyimleyebiliyordu. Bu konuda emülatörlerin günümüzde yasal olduğu aklınıza gelebilir. Ancak Yuzu'nun Switch şifrelemesini kırdığı ve korsana yönlendirdiği belirtilmişti.

    Bu da doğal olarak hem Nintendo gelirlerini hem de korsan oyunculuğun artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Nintendo ve Yuzu geliştiricisi Tropic Haze arasında yaşanan gerilim sonuçlandı.

    Yapılan uzlaşma anlaşmasına göre Yuzu'nun geliştiricisi Tropic Haze ''Yuzu'yu veya herhangi bir kaynak kodunu veya özelliklerini kamuya sunma, sağlama, pazarlama, reklam, tanıtım, satış, test etme, barındırma, klonlama, dağıtma veya başka şekilde ticaretini yapmayı'' durduracak. Üstelik alınan karar bununla bitmiyor. Yuzu geliştiricileri, Nintendo'ya 2,4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda.

    Yeni kararın diğer emülatörleri etkileyip etkilemeyeceği şu an için belirsiz. Yani, emülatörler var olmaya devam edecek. Ancak Yuzu'nun artık güncelleme veya herhangi bir destek almayacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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